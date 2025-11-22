Помогает ли зеленый чай от выпадения волос и как его использовать в уходе

Волосы / © pexels.com

Зеленый чай все чаще рассматривают как естественную поддержку для укрепления волос. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и кофеина он может способствовать здоровью волосяных фолликулов.

Зеленый чай содержит полифенолы и эпигаллокатехин галат — соединения, которые защищают фолликулы от повреждений и могут уменьшать воспаление. А кофеин, по данным научных обзоров, способен стимулировать фолликулы и укреплять волосы. В то же время медики предупреждают: зеленый чай следует воспринимать как дополнительное средство, а не лечение от выпадения волос. Если вы замечаете значительное истончение, стоит обратиться к дерматологу.

Специалисты предлагают несколько способов включить зеленый чай в уход: наносить охлажденный напиток на кожу головы, пить две-три чашки ежедневно. Оптимальный вариант зависит от чувствительности к кофеину и состояния здоровья.

У большинства людей зеленый чай безопасен в умеренных количествах, однако превышение нормы может вызывать нервозность, проблемы со сном, тошноту или дискомфорт в желудке. Местное применение иногда вызывает сухость или раздражение кожи головы. Также возможны взаимодействия с некоторыми лекарствами — в частности, аторвастатином, надололом и ралоксифеном.

Стоит помнить: результат зависит от многих факторов — генетики, гормонов, общего состояния здоровья и ухода за кожей головы. Поэтому зеленый чай может стать полезным дополнением, но не гарантирует улучшения для всех.

