Самый полезный хлеб для похудения / © Credits

Реклама

Ржаной хлеб на закваске может быть полезен людям, стремящимся избавиться от лишнего веса и снизить уровень «плохого» холестерина. Благодаря высокому содержанию клетчатки он обеспечивает длительное чувство сытости.

Об этом пишет издание Mirror.

Реклама

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор рассказал, что предпочитает ржаной хлеб на закваске, который готовит самостоятельно. Для этого он использует цельнозерновую и ржаную муку, солодовые хлопья, орехи и семена.

Реклама

По словам ученого, высокое содержание клетчатки и плотная текстура такого хлеба позволяют насытиться меньшей порцией, чем при употреблении магазинного аналога.

Специалисты Испанского фонда питания отмечают, что ржаной хлеб содержит всего 3,3 г жира на 100 г продукта. Клетчатка в его составе помогает контролировать чувство голода, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП).

Кроме того, этот вид хлеба содержит фосфор, железо, кальций, селен, натрий и полезные жирные кислоты.

Чем полезен ржаной хлеб на закваске

Исследование Университета Восточной Финляндии показало, что молочнокислые бактерии закваски и кишечные бактерии играют важную роль в преобразовании биологически активных соединений, содержащихся в ржи.

Реклама

Результаты научного исследования, опубликованного в журнале Metabolomics, свидетельствуют о том, что бактерии закваски и кишечника вырабатывают частично одинаковые соединения.

Исследования также показали, что после употребления ржи уровень сахара в крови снижается более плавно. Однако причины этого явления остаются невыясненными.

На что следует обращать внимание при выборе хлеба

Тим Спектор рекомендует проверять соотношение углеводов к клетчатке в составе хлеба — оно должно быть меньше 5:1. Сам профессор отдаёт предпочтение хлебу на закваске из ржаной или спельтовой муки с большим количеством семян.

В то же время ученый отмечает, что надпись «на закваске» на упаковке не гарантирует, что продукт более полезен. Производители могут использовать дрожжи, ароматизаторы и эмульгаторы, чтобы быстрее воссоздать вкус настоящего хлеба на закваске.

Реклама

По словам медицинских специалистов, ржаной хлеб подходит для рациона при похудении. Его можно употреблять ежедневно, однако порции должны быть умеренными.

Напомним, что молодой возраст и активный образ жизни не исключают риска сердечного приступа. Специалист объяснил, как распознать его нетипичные признаки и почему важно проходить обследование уже после 20 лет.

Новости партнеров

Новости партнеров