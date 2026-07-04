Помогут прожить дольше: какие продукты стоит включить в рацион

Какие продукты могут помочь прожить дольше / © pexels.com

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Рацион, богатый флавоноидами, может способствовать увеличению продолжительности жизни и снизить риск развития хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеванийи диабета 2 типа.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Флавоноиды — природные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме и могут снижать риск развития ряда хронических заболеваний. Научные данные свидетельствуют о том, что регулярное употребление различных продуктов, богатых этими соединениями, связано с лучшими показателями здоровья и долголетия.

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К таким продуктам исследователи отнесли черный и зеленый чай, яблоки, виноград, темный шоколад, апельсины, клубнику, чернику, грейпфрут, орехи, соевые бобы, а также листовые зеленые овощи.

В частности, исследования показывают, что регулярное употребление черного и зеленого чая может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, диабета и артрита. Ученые объясняют это высоким содержанием флавоноидов, которые помогают защищать клетки от повреждений и уменьшают воспаление.

Яблоки также содержат значительное количество антиоксидантов, в частности флавоноидов. Согласно данным исследований, их регулярное употребление связывают со снижением риска развития диабета и некоторых онкологических заболеваний.

Виноград также вошёл в список полезных продуктов. Предварительные эксперименты на животных показали, что содержащиеся в нём антиоксиданты могут замедлять отдельные процессы старения, поддерживая обмен веществ и уменьшая воспаление. В то же время исследователи отмечают, что эти результаты ещё требуют подтверждения в ходе исследований с участием людей.

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Тёмный шоколад и какао также являются источниками флавоноидов. Исследования показывают, что при умеренном употреблении они могут способствовать улучшению уровня холестерина, снижению артериального давления и уменьшению риска сердечных заболеваний и диабета. Из-за высокой калорийности специалисты рекомендуют контролировать порции и выбирать шоколад с минимальным содержанием сахара.

Апельсины также богаты флавоноидами, обладающими противовоспалительными свойствами. Отдельные исследования показывают, что наибольшее количество этих соединений содержится именно в апельсиновой кожуре, что потенциально может быть связано со снижением риска развития некоторых видов рака.

В список также вошли клубника и черника. По данным ученых, клубника может способствовать уменьшению воспалений, защищать от развития рака и замедлять возрастное ухудшение когнитивных функций. Чернику связывают со снижением риска развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с поддержанием работы мозга в пожилом возрасте.

Полезными считаются также розовые и красные сорта грейпфрута. Исследования показывают, что они могут быть связаны со снижением риска отдельных видов рака и сердечных заболеваний. При этом антиоксидантная активность кожуры выше, чем мякоти. В то же время исследователи напоминают, что грейпфрут может вступать во взаимодействие с некоторыми лекарственными препаратами, поэтому людям, принимающим лекарства, перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом.

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Среди рекомендуемых продуктов также назвали миндаль, фисташки и грецкие орехи. Их употребление связывают со снижением риска диабета и сердечных заболеваний. Хотя орехи довольно калорийны, их пользу объясняют высокой питательной ценностью и содержанием флавоноидов. Кроме того, они являются важной составляющей рациона жителей так называемых «голубых зон» — регионов, где люди нередко доживают до 100 лет и более.

В список также вошли соевые бобы, которые являются источником растительного белка и антиоксидантов. По результатам исследований, их регулярное употребление может быть связано с более низким риском развития некоторых видов рака, сердечных заболеваний и диабета, а также способствовать долголетию.

Завершают список листовые зеленые овощи, в частности мангольд, капуста кале и руккола. Они содержат значительное количество флавоноидов и, согласно данным исследований, могут способствовать уменьшению воспаления и снижению риска хронических заболеваний.

Эксперты также отмечают, что здоровое питание следует сочетать с другими полезными привычками. Для поддержания здоровья они рекомендуют спать семь–девять часов в сутки, уделять не менее 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности, два раза в неделю выполнять силовые упражнения, контролировать уровень стресса и вести активную социальную жизнь.

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