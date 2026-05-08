Здоровье
186
2 мин

Пониженное давление: причины, симптомы и способы повысить

Пониженное давление — что делать, если внезапно кружится голова, появляется слабость и темнеет в глазах? Такие симптомы часто связаны с гипотонией — состоянием, когда артериальное давление опускается ниже нормы.

Татьяна Мележик
Пониженное давление: что делать / © unsplash.com

Нормальным считается давление в пределах 120/80 мм рт. ст. В то же время о пониженном давлении говорят, когда показатели падают ниже 90/60 мм рт. ст. У некоторых людей это может быть индивидуальной нормой, но если самочувствие ухудшается, стоит разобраться в причинах и знать, как действовать.

Симптомы низкого давления

Симптомы низкого давления могут варьироваться от легкого дискомфорта до нуждающихся в помощи. Самые распространенные проявления:

  • головокружение или ощущение «легкой головы»;

  • слабость и быстрая утомляемость;

  • сонливость, понижение концентрации;

  • потемнение в глазах при резком вставании;

  • тошнота;

  • холодная, влажная кожа;

  • учащенное или поверхностное дыхание;

  • обморок (в тяжелых случаях).

Если эти симптомы возникают регулярно — это сигнал обратить внимание на состояние здоровья.

Причины гипотонии

Гипотония причины может иметь разные — от безвредных до серьезных медицинских состояний. Чаще низкое давление возникает из-за:

  • Обезвоживания — недостаток жидкости уменьшает объем крови.

  • Длительного стресса или переутомления.

  • Анемии — снижение уровня гемоглобина.

  • Трудностей с работой сердца (медленный ритм, слабая работа сердца).

  • Гормональных нарушений (например, проблем со щитовидной железой).

  • Резкого изменения положения тела (ортостатическая гипотензия).

  • Беременности.

  • Кровопотери или инфекции.

В некоторых случаях низкое давление может быть хроническим состоянием, требующим контроля.

Пониженное давление: что делать быстро

Если состояние ухудшилось внезапно, важно знать, как повысить давление быстро в домашних условиях.

Первая помощь:

  1. Примите горизонтальное положение — лягте на спину и поднимите ноги немного выше уровня сердца — это улучшит кровообращение.

  2. Выпейте воду — стакан воды или воды с щепоткой соли поможет повысить объем циркулирующей крови.

  3. Выпейте кофе или крепкий чай — кофеин может временно повысить артериальное давление.

  4. Обеспечьте доступ свежего воздуха — откройте окно или выйдите на свежий воздух.

  5. Избегайте резких движений — вставайте медленно, чтобы не спровоцировать головокружение.

Если состояние не улучшается или сопровождается обмороком, нужна медицинская помощь.

Когда обращаться к врачу

Низкое давление не всегда опасно, но есть ситуации, когда консультация врача обязательна:

  • частые или длительные головокружения;

  • обморок;

  • резкое падение давления без очевидной причины;

  • боль в груди или нарушение сердечного ритма;

  • симптомы, ухудшающиеся со временем.

В этом случае врач может назначить обследование и лечение. Любые медикаменты используются только по назначению врача.

FAQ

Опасно ли низкое давление?

В большинстве случаев нет, особенно если это индивидуальная норма. Однако резкое или симптомное снижение давления может привести к обморокам и травмам, поэтому требует внимания.

Помогает ли кофе при гипотонии?

Да, кофеин может временно повысить давление. Но это кратковременный эффект, и кофе не заменяет полноценное лечение.

Низкое давление: что делать постоянно?

Важно поддерживать водный баланс, полноценно питаться, избегать переутомления и регулярно проверять состояние здоровья. Если гипотония хроническая — следует обратиться к врачу для определения причины.

