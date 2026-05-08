Пониженное давление: причины, симптомы и способы повысить
Пониженное давление — что делать, если внезапно кружится голова, появляется слабость и темнеет в глазах? Такие симптомы часто связаны с гипотонией — состоянием, когда артериальное давление опускается ниже нормы.
Нормальным считается давление в пределах 120/80 мм рт. ст. В то же время о пониженном давлении говорят, когда показатели падают ниже 90/60 мм рт. ст. У некоторых людей это может быть индивидуальной нормой, но если самочувствие ухудшается, стоит разобраться в причинах и знать, как действовать.
Симптомы низкого давления
Симптомы низкого давления могут варьироваться от легкого дискомфорта до нуждающихся в помощи. Самые распространенные проявления:
головокружение или ощущение «легкой головы»;
слабость и быстрая утомляемость;
сонливость, понижение концентрации;
потемнение в глазах при резком вставании;
тошнота;
холодная, влажная кожа;
учащенное или поверхностное дыхание;
обморок (в тяжелых случаях).
Если эти симптомы возникают регулярно — это сигнал обратить внимание на состояние здоровья.
Причины гипотонии
Гипотония причины может иметь разные — от безвредных до серьезных медицинских состояний. Чаще низкое давление возникает из-за:
Обезвоживания — недостаток жидкости уменьшает объем крови.
Длительного стресса или переутомления.
Анемии — снижение уровня гемоглобина.
Трудностей с работой сердца (медленный ритм, слабая работа сердца).
Гормональных нарушений (например, проблем со щитовидной железой).
Резкого изменения положения тела (ортостатическая гипотензия).
Беременности.
Кровопотери или инфекции.
В некоторых случаях низкое давление может быть хроническим состоянием, требующим контроля.
Пониженное давление: что делать быстро
Если состояние ухудшилось внезапно, важно знать, как повысить давление быстро в домашних условиях.
Первая помощь:
Примите горизонтальное положение — лягте на спину и поднимите ноги немного выше уровня сердца — это улучшит кровообращение.
Выпейте воду — стакан воды или воды с щепоткой соли поможет повысить объем циркулирующей крови.
Выпейте кофе или крепкий чай — кофеин может временно повысить артериальное давление.
Обеспечьте доступ свежего воздуха — откройте окно или выйдите на свежий воздух.
Избегайте резких движений — вставайте медленно, чтобы не спровоцировать головокружение.
Если состояние не улучшается или сопровождается обмороком, нужна медицинская помощь.
Когда обращаться к врачу
Низкое давление не всегда опасно, но есть ситуации, когда консультация врача обязательна:
частые или длительные головокружения;
обморок;
резкое падение давления без очевидной причины;
боль в груди или нарушение сердечного ритма;
симптомы, ухудшающиеся со временем.
В этом случае врач может назначить обследование и лечение. Любые медикаменты используются только по назначению врача.
FAQ
Опасно ли низкое давление?
В большинстве случаев нет, особенно если это индивидуальная норма. Однако резкое или симптомное снижение давления может привести к обморокам и травмам, поэтому требует внимания.
Помогает ли кофе при гипотонии?
Да, кофеин может временно повысить давление. Но это кратковременный эффект, и кофе не заменяет полноценное лечение.
Низкое давление: что делать постоянно?
Важно поддерживать водный баланс, полноценно питаться, избегать переутомления и регулярно проверять состояние здоровья. Если гипотония хроническая — следует обратиться к врачу для определения причины.