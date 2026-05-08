Пониженное давление: причины, симптомы и способы повысить

Пониженное давление: что делать / © unsplash.com

Реклама

Нормальным считается давление в пределах 120/80 мм рт. ст. В то же время о пониженном давлении говорят, когда показатели падают ниже 90/60 мм рт. ст. У некоторых людей это может быть индивидуальной нормой, но если самочувствие ухудшается, стоит разобраться в причинах и знать, как действовать.

Симптомы низкого давления

Симптомы низкого давления могут варьироваться от легкого дискомфорта до нуждающихся в помощи. Самые распространенные проявления:

головокружение или ощущение «легкой головы»;

слабость и быстрая утомляемость;

сонливость, понижение концентрации;

потемнение в глазах при резком вставании;

тошнота;

холодная, влажная кожа;

учащенное или поверхностное дыхание;

обморок (в тяжелых случаях).

Если эти симптомы возникают регулярно — это сигнал обратить внимание на состояние здоровья.

Реклама

Причины гипотонии

Гипотония причины может иметь разные — от безвредных до серьезных медицинских состояний. Чаще низкое давление возникает из-за:

Обезвоживания — недостаток жидкости уменьшает объем крови.

Длительного стресса или переутомления.

Анемии — снижение уровня гемоглобина.

Трудностей с работой сердца (медленный ритм, слабая работа сердца).

Гормональных нарушений (например, проблем со щитовидной железой).

Резкого изменения положения тела (ортостатическая гипотензия).

Беременности.

Кровопотери или инфекции.

В некоторых случаях низкое давление может быть хроническим состоянием, требующим контроля.

Пониженное давление: что делать быстро

Если состояние ухудшилось внезапно, важно знать, как повысить давление быстро в домашних условиях.

Первая помощь:

Реклама

Примите горизонтальное положение — лягте на спину и поднимите ноги немного выше уровня сердца — это улучшит кровообращение. Выпейте воду — стакан воды или воды с щепоткой соли поможет повысить объем циркулирующей крови. Выпейте кофе или крепкий чай — кофеин может временно повысить артериальное давление. Обеспечьте доступ свежего воздуха — откройте окно или выйдите на свежий воздух. Избегайте резких движений — вставайте медленно, чтобы не спровоцировать головокружение.

Если состояние не улучшается или сопровождается обмороком, нужна медицинская помощь.

Когда обращаться к врачу

Низкое давление не всегда опасно, но есть ситуации, когда консультация врача обязательна:

частые или длительные головокружения;

обморок;

резкое падение давления без очевидной причины;

боль в груди или нарушение сердечного ритма;

симптомы, ухудшающиеся со временем.

В этом случае врач может назначить обследование и лечение. Любые медикаменты используются только по назначению врача.

FAQ

Опасно ли низкое давление?

Реклама

В большинстве случаев нет, особенно если это индивидуальная норма. Однако резкое или симптомное снижение давления может привести к обморокам и травмам, поэтому требует внимания.

Помогает ли кофе при гипотонии?

Да, кофеин может временно повысить давление. Но это кратковременный эффект, и кофе не заменяет полноценное лечение.

Низкое давление: что делать постоянно?

Реклама

Важно поддерживать водный баланс, полноценно питаться, избегать переутомления и регулярно проверять состояние здоровья. Если гипотония хроническая — следует обратиться к врачу для определения причины.

Новости партнеров