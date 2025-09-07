- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
Популярная диета может убить ваше сердце - исследование
Интервальное голодание может приводить к проблемам с сердцем. Это показало новое исследование.
Исследования показывают, что удлинение интервального голодания может улучшить метаболизм, способствовать восстановлению клеток и возможно даже продлить жизнь. Однако диетологи предупреждают, что пропуск приема пищи не является панацеей и может быть рискованным для людей с сопутствующими заболеваниями.
Об этом пишет BBC.
Интервальное голодание сводит прием пищи к короткому ежедневному промежутку времени — обычно до восьми часов, оставляя примерно 16 часов без еды. Другие варианты диеты с ограничением времени, например, план 5:2, предусматривают сокращение калорий в определенные дни, а не часы.
Исследование такого типа вызывает серьезную обеспокоенность. Проанализировав данные более 19 000 взрослых, ученые выяснили: те, кто ограничивал время приема пищи менее восьми часов в день, имели более чем вдвое более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (болезней сердца и сосудов) по сравнению с теми, кто питался в течение 12-14 часов.
Повышенный сердечно-сосудистый риск означает, что исходя из состояния здоровья, образа жизни и медицинских данных человека, он имеет большую вероятность, чем другие участники исследования, развить сердечные проблемы, такие как инфаркт или инсульт.
Ануп Мисра, ведущий эндокринолог, также проанализировал преимущества и риски интервального голодания. По его словам, с положительной стороны, многочисленные исследования свидетельствуют, что оно может способствовать снижению веса, улучшению чувствительности к инсулину, снижению АД, оптимизации липидного профиля и даже проявлять противовоспалительные свойства.
Ранее мы писали, что в мире набирает популярность диета «уличной кошки». Что это такое и как работает диета — читайте в новости.