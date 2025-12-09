Популярная диета может запускать процессы преждевременного старения: что нашли ученые

Диета / © Freepik

Реклама

Новое исследование американских ученых свидетельствует: жесткие варианты кето-диеты могут ускорять старение клеток у мужчин. У женщин, которые придерживались такого же плана питания, похожих изменений не обнаружили. Ученые объясняют эту разницу тем, что мужской и женский организмы по-разному реагируют на стресс из-за влияния гормонов.

Об этом сообщило издание earth.com.

Команда под руководством профессора Дэвида Гиуса изучала мышей, которых посадили на диету с очень низким содержанием углеводов и высоким уровнем жиров — то есть на строгую кето-схему. Уже через несколько недель у самцов начали накапливаться «стареющие» клетки в сердце и почках. Это клетки, которые перестают делиться из-за стресса, но продолжают оставаться живыми и воспаленными

Реклама

В крови самцов также рос уровень молекул, связанных с оксидативным стрессом — состоянием, которое повреждает белки, жиры и ДНК. Все это может затруднять работу органов.

Самки мышей на той же диете таких изменений не имели. Хотя они тоже находились в состоянии кетоза, их сердце и почки оставались почти без изменений.

Когда ученые перевели на эту же диету старших самок мышей, у которых естественно ниже уровень эстрогена, их результаты стали похожими на мужские — больше поврежденных клеток и больше оксидативного стресса.

Чтобы проверить, именно эстроген защищает ткани, части самцов ввели этот гормон. После этого они уже не имели резкого роста стареющих клеток или повреждений. То есть эстроген помог организму лучше справиться с нагрузкой диеты.

Реклама

Похожие выводы подтверждают и предыдущие исследования: эстроген активирует в клетках гены, связанные с антиоксидантной защитой и долголетием.

Когда самцам мышей давали известные антиоксидантные средства — N-ацетилцистеин, альфа-липоевую кислоту, витамин С или препарат, работающий как фермент MnSOD, — количество стареющих клеток уменьшалось. Воспалительные показатели в крови также возвращались к норме.

Это свидетельствует, что кето-диета создает дополнительный стресс для организма, но некоторые механизмы могут его смягчать.

Исследователи отмечают: результаты на мышах нельзя полностью переносить на людей. Но они дополняют имеющиеся данные о том, что строгие кето-диеты не являются нейтральными для здоровья.

Реклама

В исследованиях с участием женщин, которые придерживались кетогенного питания, фиксировали значительный рост уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Ранее также сообщалось о возможных рисках для почек, печени и баланса питательных веществ при длительном соблюдении кето-диет.

В других опытах самцы мышей, которые долго находились на кето, накапливали больше жира в печени и хуже контролировали уровень глюкозы. Частично эти изменения исчезали, когда их возвращали на стандартный рацион.

Ученые подчеркивают: кето — это не «легкая» диета, а очень мощное вмешательство в метаболизм. Реакция на нее зависит от пола, гормонального фона и индивидуальных особенностей.

Несмотря на риски, кето-диета является эффективной медицинской терапией для людей с лекарственно-резистентной эпилепсией.

Реклама

Для тех, кто переходит на «кето» ради похудения или контроля уровня сахара, эксперты советуют обязательно делать это под наблюдением врача, регулярно проверять ключевые показатели крови и учитывать то, что менее строгие пищевые изменения могут давать подобный результат с меньшим стрессом для организма.

Напомним, привычные продукты, которые кажутся безопасными, могут стать скрытым источником паразитов, устойчивых даже к высоким температурам.