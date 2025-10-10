- Дата публикации
Популярная диета укрепляет мозг: о чем идет речь
Кетодиета может укреплять мозг, поскольку в состоянии кетоза организм получает энергию из кетоновых тел, обеспечивающих работу мозга лучше, чем глюкоза.
Кетодиета может снижать риск развития болезни Альцгеймера, влияя сразу на кишечник и мозг.
Исследование, опубликованное в Journal of Neurochemistry (JN), показало: у носителей гена APOE4 — главного генетического фактора риска поздней формы Альцгеймера — такой рацион восстанавливает микробиом кишечника и улучшает метаболизм мозга.
Эксперименты показали, что кетодиета повышала количество полезных бактерий Lactobacillus johnsonii и L. reuteri и снижала уровень условно патогенных микроорганизмов.
Эти изменения были связаны с улучшением работы митохондрий, баланса нейромедиаторов и обмена липидов в мозге факторов, критически важных для когнитивного здоровья.
Авторы считают, что кетодиета может стать персонализированной стратегией питания для снижения риска нейродегенеративных заболеваний, особенно у женщин с наследственной предрасположенностью к Альцгеймеру.
Справка:
Кетогенная (кето) диета — это рацион с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и очень низким содержанием углеводов, что приводит организм в состояние кетоза. В состоянии кетоза тело вместо углеводов начинает использовать жир как основной источник энергии, сжигая его для получения энергии и образования кетоновых тел.
