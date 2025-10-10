ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Популярная диета укрепляет мозг: о чем идет речь

Кетодиета может укреплять мозг, поскольку в состоянии кетоза организм получает энергию из кетоновых тел, обеспечивающих работу мозга лучше, чем глюкоза.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Кетодиета положительно влияет на здоровье мозга

Кетодиета положительно влияет на здоровье мозга / © Pixabay

Кетодиета может снижать риск развития болезни Альцгеймера, влияя сразу на кишечник и мозг.

Исследование, опубликованное в Journal of Neurochemistry (JN), показало: у носителей гена APOE4 — главного генетического фактора риска поздней формы Альцгеймера — такой рацион восстанавливает микробиом кишечника и улучшает метаболизм мозга.

Эксперименты показали, что кетодиета повышала количество полезных бактерий Lactobacillus johnsonii и L. reuteri и снижала уровень условно патогенных микроорганизмов.

Эти изменения были связаны с улучшением работы митохондрий, баланса нейромедиаторов и обмена липидов в мозге факторов, критически важных для когнитивного здоровья.

Авторы считают, что кетодиета может стать персонализированной стратегией питания для снижения риска нейродегенеративных заболеваний, особенно у женщин с наследственной предрасположенностью к Альцгеймеру.

Справка:

Кетогенная (кето) диета — это рацион с высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и очень низким содержанием углеводов, что приводит организм в состояние кетоза. В состоянии кетоза тело вместо углеводов начинает использовать жир как основной источник энергии, сжигая его для получения энергии и образования кетоновых тел.

Раньше мы писали о том, какие овощи нельзя есть, если вы хотите похудеть.

