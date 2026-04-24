Популярная добавка может быть токсичной: невролог назвал витамин, избыток которого вызывает онемение конечностей и боль

Невролог назвал витамин, избыток которого может быть токсичным для организма

Чрезмерное увлечение популярными витаминными добавками может серьезно навредить здоровью нервной системы. Британский невролог предупредил об опасности передозировки, которая способна необратимо повредить сенсорные нейроны.

Об этом пишет Daily Express.

Для стабильной работы организма крайне важно получать достаточное количество витаминов и минералов. Обычно здорового рациона вполне хватает, однако иногда врачи советуют дополнительно принимать аптечные добавки.

Впрочем, бесконтрольное употребление витаминов таит в себе скрытую угрозу. Невролог Байбинг Чен (известный как доктор Бин) предупреждает, что популярное мнение о полной безопасности «натуральных» добавок — это опасное заблуждение. По его словам, определенные соединения могут стать настоящим ядом для тела.

В частности, жирорастворимые витамины A, D, E и K обладают способностью накапливаться в тканях, что со временем приводит к токсическому эффекту. При этом врач отмечает: даже водорастворимые витамины группы B и C, избыток которых обычно выводится естественным путем, при определенных условиях тоже могут навредить здоровью.

Особое внимание специалист уделил витамину B6, известному также как пиридоксин. Этот элемент играет ключевую роль в обмене веществ, помогая организму извлекать энергию из пищи и производить гемоглобин для транспортировки кислорода в крови.

Несмотря на то, что B6 содержится в привычных продуктах — от овсянки и бананов до мяса птицы и арахиса, — его концентрация в аптечных добавках может быть опасной. Доктор Бинг подчеркнул: многие пациенты искренне удивляются, узнав, что получить передозировку этим витамином вполне реально, если принимать его бесконтрольно.

«Как невролог, я довольно часто встречаю такие случаи, и при высоких уровнях витамина B6 становится более токсичным, нарушает нормальную нейрональную сигнализацию и может чрезмерно стимулировать и повреждать сенсорные нейроны, что затем приводит к дегенерации этих нервных волокон», — предупредил врач.

Избыток витамина B6 в организме грозит развитием периферической нейропатии. По словам доктора Бинга, из-за искажения сенсорных сигналов, поступающих в мозг, пациенты начинают чувствовать онемение, жжение, боль и теряют равновесие.

Эксперт отмечает: опасность обычно кроется не в одноразовом приеме большой дозы, а в постепенном накоплении вещества. В качестве примера он привел случай молодого пациента, который одновременно употреблял мультивитамины, энергетики, средства против стресса и снотворное. Каждый из этих продуктов содержал B6, что в сумме привело к поражению нервов.

Врач предостерегает, что даже после полного отказа от добавок организм не всегда может восстановиться на сто процентов. При этом невролог подчеркивает, что не выступает против витаминов как таковых и сам их употребляет, однако призывает подходить к этому с умом: принимать препараты только по показаниям и подбирать дозировку индивидуально.

