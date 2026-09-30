Популярная добавка может вредить мозгу: учёные обнаружили неожиданный побочный эффект омега-3

Рыбий жир мешает восстановлению мозга после травм / © Unsplash

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На этой неделе американские нейробиологи опубликовали результаты масштабного исследования 2026 года, которые переворачивают привычные представления о бесспорной пользе для здоровья популярных пищевых добавок. Ученые выяснили, что некоторые компоненты рыбьего жира вместо помощи могут серьезно препятствовать процессам естественного восстановления мозга после перенесенных черепно-мозговых травм.

О неожиданных побочных эффектах известной добавки и ее губительном влиянии на когнитивные функции сообщает ScienceAlert.

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Неожиданный вред для сосудов мозга

Традиционно добавки с рыбьим жиром ассоциируются с общим улучшением работы мозга и защитой клеток. Однако эксперименты на лабораторных мышах с легкими травмами головы показали совсем другую картину. Животные, в рационе которых преобладала эйкозапентаеновая кислота (одна из ключевых жирных кислот омега-3), значительно хуже справлялись с задачами пространственной памяти и обучения.

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Оказалось, что эта кислота не способствует выздоровлению, а наоборот препятствует восстановлению кровеносных сосудов, перепрограммируя их метаболическую активность. Специалисты назвали этот эффект "контекстно-зависимой метаболической уязвимостью", когда клетки изменяют способ использования энергии, отвращая ресурсы от процессов восстановления.

«Добавки с рыбьим жиром есть повсюду, и люди принимают их по разным причинам, часто без четкого понимания долгосрочных последствий. С точки зрения нейробиологии мы до сих пор не знаем, имеет ли мозг устойчивость к этой добавке, поэтому наша работа является первой в своей области», — объяснил нейробиолог Ондер Албайрам из Медицинского университета Южной Каролины.

Разница между кислотами и накопление токсинов

Важно понимать, что не все жирные кислоты действуют одинаково. Исследователи провели дополнительные эксперименты на клетках микрососудов человеческого мозга и выяснили, что докозагексаеновая кислота (другой популярный компонент омега-3) совершенно не мешала процессам восстановления гематоэнцефалического барьера.

А именно эйкозапентаеновая кислота обладала свойством накапливаться в мозге травмированных животных. Ее дестабилизирующее влияние на кровеносные сосуды приводило к опасному скоплению токсичных тау-белков, непосредственно связанных с дегенерацией мозга. Такой отрицательный эффект проявлялся исключительно в поврежденных тканях, находившихся в состоянии активного заживления.

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Риск развития хронической энцефалопатии

Дальнейший анализ тканей мозга людей, страдавших хронической травматической энцефалопатией из-за регулярных ушибов по голове, показал аналогичные нарушения обмена веществ и повреждения сосудов. Ученые предполагают, что рыбий жир с высоким содержанием эйкозапентаеновой кислоты может повышать риск развития этой болезни, усугубляя последствия легких сотрясений мозга, которые часто остаются незамеченными и не лечатся.

Авторы исследования отмечают, что сейчас опираются преимущественно на эксперименты с клетками, поэтому эти гипотезы нуждаются в дальнейших клинических испытаниях. Однако предыдущие научные работы уже указывали на то, что некоторые компоненты рыбьего жира могут вызвать нарушение памяти.

«Эта идея о том, что рыбий жир является универсальным средством для всех, перестает работать, как только вы начинаете исследовать взаимодействие элементов, но это не значит, что он априори вреден для вас», — отметил нейробиолог Онур Эскиоджак из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор.

В будущем ученые планируют подробнее изучить влияние разных кислот на разные типы клеток. По словам Ондера Албайрама, это исследование открывает важную дискуссию об индивидуальном подходе к питанию нейробиологии и дает толчок для поиска новых ответов.

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Мозг, память и омега-3 – последние исследования

Омега-3 давно считают важной составной частью рациона для нормальной работы мозга, однако ее влияние может зависеть от конкретной жирной кислоты и состояния организма. Ранее внимание исследователей привлекало и то, что дефицит омега-3 связывается с проблемами памяти : речь идет не только о забывчивости, но и о трудностях с концентрацией и чувстве умственной усталости. В то же время, проблемы с памятью могут иметь множество других причин, поэтому они сами по себе не свидетельствуют о нехватке этих жиров.

На фоне новых данных особенно интересно, как вообще меняется мозг в течение жизни. Исследование, опубликованное в сентябре, показало, что примерно в 24 и 60 лет в нем происходят масштабные перестройки, связанные с изменениями работы клеток. В рамках работы ученые проанализировали более 1,3 миллиона нервных клеток людей всех возрастов - от младенцев до 97 лет. Мозг дважды кардинально перестраивается , и эти периоды могут объяснять, почему его реакция на разные факторы с возрастом изменяется.

Еще одно направление исследований касается не самих симптомов, а биологических изменений, которые могут предшествовать им на годы. Ученые нашли в крови определенные биомаркеры, связанные с грядущим ухудшением когнитивных функций, еще до появления заметных проблем с памятью. Сигнал в крови может появиться задолго до симптомов , что открывает возможности раннего выявления рисков, хотя такие маркеры не означают неизбежного развития болезни.

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