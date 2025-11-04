ТСН в социальных сетях

Популярная добавка от бессонницы может быть смертельно опасной: что показало новое исследование

Длительное употребление мелатонина может повышать риск сердечной недостаточности и смертности. Ученые призывают внимательнее относиться к гормону сна.

Сердце

Сердце / © Credits

Мелатонин, обычно позиционирующий как натуральное средство для улучшения сна, может оказать нежелательное влияние на сердце. Исследование выявило тревожную тенденцию среди людей, принимавших мелатонин в течение года и больше.

Об этом сообщило издание EurekAlert.

Ученые проанализировали пятилетние медицинские записи более 130 тысяч взрослых с бессонницей, принимавших мелатонин не менее года. Их сравнили с людьми, которые имели бессонницу, но не принимали гормон сна.

Результаты показали, что:

  • у группы, длительно употреблявшей мелатонин, риск сердечной недостаточности был на 90% выше (4,6% против 2,7%);

  • вероятность госпитализации из-за сердечной недостаточности — в 3,5 раза больше (19% против 6,6%);

  • риск смерти от любых причин — почти вдвое больше (7,8% против 4,3%) в течение пяти лет.

Автор исследования доктор Экенедиличчукву Ннади из SUNY Downstate в Бруклине подчеркнул: «Добавки мелатонина могут быть не такими безвредными, как обычно считается. Если наше исследование будет подтверждено, это может повлиять на то, как врачи консультируют пациентов по поводу снотворных средств».

В то же время исследователи отмечают, что работа ограничена — в частности, часть пациентов могла принимать мелатонин без рецепта, а потому не была учтена в электронных записях. Кроме того, результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь, поэтому требуются дальнейшие исследования.

Мелатонин — гормон, который естественно вырабатывается в организме для регуляции сна, — часто продают как безопасную добавку. Однако, как напоминает профессор Колумбийского университета Мари-Пьер Сен-Онж, в США мелатонин не одобрен как средство бессонницы, а его длительное использование без врачебного надзора может быть рискованным.

