Сон / © pexels.com

Многие люди считают привычку спать, свернув руки к груди, безопасной и удобной. Но медики отмечают: такое положение — известное в сети как «поза тираннозавра» — может постепенно вызвать онемение, покалывание и даже длительное повреждение нервов.

Об этом сообщило издание Huffpost.

Специалист по сну Радж Дасгупта объясняет, что длительное сгибание рук нарушает кровообращение и сжимает нервные каналы, из-за чего люди каждое утро просыпаются с онемением, покалыванием или «мертвыми» руками. Впоследствии это может вызвать скованность и боль в плечах. Ортопед Мэтью Беннетт добавляет: у некоторых людей проявляется раздражение нервов, подобное синдрому карпального канала, когда нерв в запястье испытывает чрезмерное давление.

Физиотерапевт Киран Шеридан отмечает, что у его пациентов самые распространенные жалобы — это потребность постоянно встряхивать руки по утрам, стреляющая боль или сложность удерживать предметы. Такие признаки свидетельствуют о том, что нервная система получает чрезмерную нагрузку, и игнорировать их не стоит. Если симптомы повторяются ежедневно или не исчезают в течение нескольких часов после пробуждения, врачи рекомендуют немедленно пройти консультацию.

Психолог Джудит Мерайо Барредо обращает внимание на то, что эта поза иногда связана с эмоциональным состоянием человека. Некоторые пациенты проявляют повышенную тревогу или накопленный стресс — и подсознательно принимают защитные, «закрытые» позы во время сна. В своей практике она имела пациентку, которая регулярно просыпалась крепко свернувшись, с напряжением в плечах и челюсти, и это стало первым сигналом для работы с тревожностью.

Медики отмечают, что изменить привычку силой воли невозможно, но можно физически ограничить сгибание рук. Для этого Беннетт советует обмотать локоть мягким полотенцем с легкой фиксацией — это создает барьер, который не дает руке полностью сгибаться. Если болит запястье, поможет мягкий ночной бандаж. Тем, кто спит на боку, специалисты рекомендуют класть небольшую подушку между руками и грудью или использовать подушку для тела, чтобы удерживать руки в нейтральном положении. Если сон на спине, руки лучше располагать вдоль тела или на подушке возле бедер.

Дополнительно специалисты советуют снижать напряжение нервной системы перед сном: помогают дыхательные упражнения, легкая растяжка, успокаивающая вечерняя рутина и минимизация стресса перед отдыхом.

Медики подытоживают: если реагировать на первые сигналы — онемение, покалывание, усталость рук — и скорректировать привычки сна, можно избежать длительного повреждения нервов. Но многомесячное игнорирование симптомов способно ухудшить состояние. Именно поэтому специалисты советуют не ждать — и уже сегодня обратить внимание на то, как вы спите.

