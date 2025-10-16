Популярная специя оказалась естественным щитом от вирусов – она есть в каждом магазине.

Кардамон / © Pixabay

Реклама

Экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов.

Об этом пишет Foods.

Эксперты выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

Реклама

Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сравнимые по эффективности с действием лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что мексиканское орегано может стать основой для разработки новых природных средств терапии рака молочной железы, в частности для пациенток с подтипом тройно-отрицательного рака, трудно поддающегося лечению стандартными методами.