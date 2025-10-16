ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
511
Время на прочтение
1 мин

Популярная специя оказалась естественным щитом от вирусов – она есть в каждом магазине.

Экстракт семян кардамона активирует защиту организма против вирусов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кардамон

Кардамон / © Pixabay

Экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов.

Об этом пишет Foods.

Эксперты выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.

Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сравнимые по эффективности с действием лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что мексиканское орегано может стать основой для разработки новых природных средств терапии рака молочной железы, в частности для пациенток с подтипом тройно-отрицательного рака, трудно поддающегося лечению стандартными методами.

Дата публикации
Количество просмотров
511
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie