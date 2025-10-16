- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 1 мин
Популярная специя оказалась естественным щитом от вирусов – она есть в каждом магазине.
Экстракт семян кардамона способен активировать естественные защитные механизмы организма против вирусов.
Об этом пишет Foods.
Эксперты выяснили, что горячий водный экстракт кардамона и его основной активный компонент 1,8-цинеол усиливают выработку интерферонов I типа. Эти молекулы играют ключевую роль в противовирусной защите, помогая клеткам распознавать вирусные РНК и ДНК и останавливать размножение патогенов на ранних стадиях инфекции.
Эксперименты на клетках легких человека показали: даже природные соединения, содержащиеся в пряностях, могут запускать сложные иммунные реакции, сравнимые по эффективности с действием лекарственных препаратов.
Ранее сообщалось, что мексиканское орегано может стать основой для разработки новых природных средств терапии рака молочной железы, в частности для пациенток с подтипом тройно-отрицательного рака, трудно поддающегося лечению стандартными методами.