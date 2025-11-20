ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
652
Время на прочтение
1 мин

Популярная специя снижает уровень холестерина — она есть в каждом магазине

Специи и травы не только придают вкус и аромат вашим блюдам, но и полезны для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тмин

Тмин / © Pixabay

Семена черного тмина обладают свойствами, полезными для борьбы с ожирением. Экстракт семян значительно уменьшает накопление липидов в клеточной модели, не проявляя токсичности.

Исследование, опубликованное в Food Science & Nutrition (FS&N) показало, его способность подавлять ключевые гены, отвечающие за образование жира.

Эффект был проверен при клиническом исследовании с участием людей. Группа, которая в течение 8 недель каждый день употребляла по 5 г порошка черного тмина, продемонстрировала лучший результат в липидном профиле крови.

По результатам эксперимента у участников зафиксировали снижение уровня триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и общего холестерина. Одновременно наблюдалось повышение уровня липопротеинов высокой густоты. В контрольной группе, не получавшей добавку, существенных изменений обнаружено не было.

Полученные данные свидетельствуют о потенциале черного тмина как средстве для управления весом благодаря комбинированному антиадипогенному и гиполипидемическому действию.

Раньше мы писали о пользе другой специи для здоровья. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
652
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie