Семена черного тмина обладают свойствами, полезными для борьбы с ожирением. Экстракт семян значительно уменьшает накопление липидов в клеточной модели, не проявляя токсичности.

Исследование, опубликованное в Food Science & Nutrition (FS&N) показало, его способность подавлять ключевые гены, отвечающие за образование жира.

Эффект был проверен при клиническом исследовании с участием людей. Группа, которая в течение 8 недель каждый день употребляла по 5 г порошка черного тмина, продемонстрировала лучший результат в липидном профиле крови.

По результатам эксперимента у участников зафиксировали снижение уровня триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и общего холестерина. Одновременно наблюдалось повышение уровня липопротеинов высокой густоты. В контрольной группе, не получавшей добавку, существенных изменений обнаружено не было.

Полученные данные свидетельствуют о потенциале черного тмина как средстве для управления весом благодаря комбинированному антиадипогенному и гиполипидемическому действию.

