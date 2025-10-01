- Дата публикации
Популярная ягода защитит от тромбов: сейчас ее сезон
Облепиха содержит более 190 полезных соединений, положительно влияющих на наше здоровье.
В сентябре созрела еще одна ягода, которая является неисчерпаемым источником полезных веществ: антиоксидантов, минералов, витаминов, жирных кислот, аминокислот и микроэлементов.
А недавние исследования ученых установили еще одно свойство облепихи — она может снижать активность тромбоцитов и препятствовать образованию тромбов.
Результаты указывают на то, что облепиха может являться перспективным источником натуральных антиагрегантов, которые в будущем помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, регулярное потребление этой ягоды поможет укрепить защитные силы организма и у взрослых, и у детей, а также снизить давление, уровень стресса, укрепить сосуды, снять нервное напряжение, поможет уснуть и т.д. В этой ягоде полезны все ее части: мякоть, косточки, сок, масло. Она содержит более 190 полезных соединений.
Однако ягоды облепихи имеют привопоказания. Ее нельзя есть при панкреатите, холецистите, гепатите и мочекаменной болезни.
Раньше мы писали о пользе слив. Эти фрукты полезны для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности, нарушений пищеварения, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Они улучшают работу кишечника.