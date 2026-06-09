Популярное блюдо может помогать выводить микропластик из кишечника: что показало исследование

Кимчи / © pixabay.com

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Популярное корейское блюдо кимчи, известное своими полезными свойствами для пищеварения, может иметь еще одно неожиданное преимущество. Новое исследование показало, что один из пробиотических штаммов, содержащихся в кимчи, способен связывать нанопластик в кишечнике и способствовать его выведению из организма. Впрочем, пока эти результаты подтверждены только в лабораторных условиях и на животных.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Ученые исследовали специфический штамм молочнокислых бактерий, выделенный из кимчи. Во время экспериментов на модели человеческого кишечника бактерии смогли связать около 57% нанопластиковых частиц. Также из организма мышей, которые получали пробиотический штамм, выводилось примерно вдвое больше нанопластика, чем у животных, которые не получали этих бактерий.

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Авторы работы объясняют, что бактерии могут действовать по принципу «липучки»: поверхность клеток притягивает и удерживает частицы пластика, после чего они проходят через пищеварительный тракт и покидают организм естественным путем.

В то же время исследователи отмечают, что пока рано говорить об аналогичном эффекте у людей. Для этого необходимы отдельные клинические испытания. Кроме того, неизвестно, содержит ли магазинное кимчи именно тот пробиотический штамм, который использовался в ходе исследования.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что кимчи уже давно считается полезным продуктом для поддержания здоровья кишечника. Благодаря процессу ферментации оно содержит полезные бактерии, а также клетчатку, которая служит питательной средой для кишечной микрофлоры. В половине стакана кимчи содержится около 2 граммов клетчатки, а также значительная часть суточной нормы витаминов С и А.

Специалисты также напоминают, что самым эффективным способом уменьшить влияние микропластика остается ограничение контакта с пластиком в повседневной жизни. В частности, рекомендуется не разогревать пищу в пластиковых контейнерах, отдавать предпочтение стеклянной или металлической посуде и по возможности сокращать использование одноразового пластика. По данным исследователей, даже контейнеры с маркировкой о безопасности для микроволновых печей могут выделять пластиковые частицы при нагревании.

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