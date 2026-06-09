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Популярное блюдо может помогать выводить микропластик из кишечника: что показало исследование
Кимчи давно считают полезным для пищеварения продуктом, но теперь ученые исследуют еще одно его возможное преимущество. Эксперименты показали обнадеживающие результаты по выведению нанопластика из кишечника.
Популярное корейское блюдо кимчи, известное своими полезными свойствами для пищеварения, может иметь еще одно неожиданное преимущество. Новое исследование показало, что один из пробиотических штаммов, содержащихся в кимчи, способен связывать нанопластик в кишечнике и способствовать его выведению из организма. Впрочем, пока эти результаты подтверждены только в лабораторных условиях и на животных.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Ученые исследовали специфический штамм молочнокислых бактерий, выделенный из кимчи. Во время экспериментов на модели человеческого кишечника бактерии смогли связать около 57% нанопластиковых частиц. Также из организма мышей, которые получали пробиотический штамм, выводилось примерно вдвое больше нанопластика, чем у животных, которые не получали этих бактерий.
Авторы работы объясняют, что бактерии могут действовать по принципу «липучки»: поверхность клеток притягивает и удерживает частицы пластика, после чего они проходят через пищеварительный тракт и покидают организм естественным путем.
В то же время исследователи отмечают, что пока рано говорить об аналогичном эффекте у людей. Для этого необходимы отдельные клинические испытания. Кроме того, неизвестно, содержит ли магазинное кимчи именно тот пробиотический штамм, который использовался в ходе исследования.
Несмотря на это, эксперты отмечают, что кимчи уже давно считается полезным продуктом для поддержания здоровья кишечника. Благодаря процессу ферментации оно содержит полезные бактерии, а также клетчатку, которая служит питательной средой для кишечной микрофлоры. В половине стакана кимчи содержится около 2 граммов клетчатки, а также значительная часть суточной нормы витаминов С и А.
Специалисты также напоминают, что самым эффективным способом уменьшить влияние микропластика остается ограничение контакта с пластиком в повседневной жизни. В частности, рекомендуется не разогревать пищу в пластиковых контейнерах, отдавать предпочтение стеклянной или металлической посуде и по возможности сокращать использование одноразового пластика. По данным исследователей, даже контейнеры с маркировкой о безопасности для микроволновых печей могут выделять пластиковые частицы при нагревании.
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