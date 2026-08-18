Популярное на протяжении десятилетий упражнение на пресс может навредить спине: что нужно знать

Упражнения на пресс / © Credits

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Скручивания на протяжении десятилетий их считали одним из основных упражнений для плоского живота и крепкого пресса. Однако большое количество повторений не гарантирует сильного кора, а для некоторых людей такое упражнение может создавать дополнительную нагрузку на поясницу.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Своей популярностью скручивания во многом обязаны простоте. Для тренировки не требуется инвентарь, движения легко повторить, а напряжение мышц живота ощущается практически сразу. Однако характерное жжение или усталость после нескольких повторений ещё не свидетельствуют о том, что именно это упражнение лучше всего укрепляет пресс.

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Почему скручиваний недостаточно для прочного кора

Одна из главных проблем традиционного подхода к тренировке пресса заключается в том, что внимание часто сосредотачивается на прямой мышце живота. Именно его очертания становятся заметными в виде «кубиков», если в организме достаточно низкий процент жира.

Однако за стабильность туловища отвечает целый комплекс мышц. В него входят не только мышцы живота, но и мышцы поясницы, таза и бедер. Важно не просто укреплять каждую из них по отдельности, а обеспечивать их слаженную работу.

Это имеет значение далеко за пределами спортзала. Кор стабилизирует тело во время бега и игры в теннис, а также при самых простых повседневных действиях — например, когда нужно поднять сумку, завязать шнурки или дотянуться до высокой полки.

Если эти мышцы слабые, это может быть связано с проблемами с осанкой и спиной, а также с более быстрой утомляемостью. Сильный кор, напротив, помогает телу сохранять равновесие и стабильность.

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В связи с этим изменился и сам принцип тренировок. Вместо стремления выполнить как можно больше сокращений мышц живота всё больше внимания уделяется способности туловища сохранять стабильность во время различных движений.

Как скручивания влияют на тело

Скручивания заставляют работать мышцы живота, но они не единственные, кто участвует в этом движении. Когда человек в положении лежа поднимает верхнюю часть туловища, задействуются также бедра, а позвоночник каждый раз сгибается.

Само по себе это движение не представляет опасности для здорового человека. То есть утверждение о том, что любое скручивание обязательно вредит спине, было бы неверным.

Проблема может возникать и при других обстоятельствах: если повторений слишком много, техника неправильная, нагрузка не соответствует физической подготовке или у человека уже есть проблемы со спиной.

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На это, в частности, указывают результаты рандомизированного исследования среди людей с неспецифической хронической болью в пояснице. Его авторы отмечали, что традиционный вариант упражнения при сгибании может повышать риск травмирования поясничного отдела. Зато другие виды упражнений и тренировки по стабилизации туловища помогали участникам уменьшить боль и улучшить функциональность.

Поэтому универсального правила в отношении скручиваний нет. То, как организм будет на них реагировать, зависит от техники, интенсивности тренировки, физической формы, анатомических особенностей и состояния опорно-двигательного аппарата.

Какими упражнениями можно заменить скручивания

В последние годы скручивания уступили популярность другим упражнениям для пресса. Среди причин — возможная боль в пояснице у некоторых людей и значительная концентрация нагрузки на мышцах живота.

Один из вариантов — планка. Здесь принцип работы совершенно иной: вместо повторяющихся сгибаний позвоночника человек удерживает тело в одном положении, а мышцы должны не дать туловищу потерять стабильность. При правильной технике в этот процесс задействуются сразу несколько групп мышц.

Еще одно упражнение — мостик. Его выполняют, лежа на спине с согнутыми коленями. Напрягая живот и ягодицы, бедра поднимают вверх, пока плечи, бедра и колени не окажутся примерно на одной линии.

В то же время тренировать кора можно и без статических упражнений на полу. Он задействуется каждый раз, когда человеку нужно удерживать туловище в устойчивом положении, одновременно выполняя движения руками или ногами.

Полезны ли упражнения для корой при боли в спине?

Если какое-то упражнение вызывает дискомфорт в пояснице, это не означает, что людям с болями в спине следует полностью избегать тренировок мышц кора.

В 2023 году исследователи проанализировали результаты более 70 рандомизированных исследований. Систематический обзор и метаанализ показали, что упражнения для кора могут положительно влиять на боль в пояснице, физическую работоспособность, функциональные нарушения и качество жизни.

Другие научные исследования также продемонстрировали пользу таких занятий по сравнению с полным отсутствием физических упражнений у людей с хронической болью в пояснице. Однако доказательств того, что тренировка именно коры однозначно превосходит все другие виды физической активности, пока нет.

Особой осторожности следует придерживаться людям, у которых уже имеются заболевания позвоночника, остеопороз, боли в спине или которые перенесли травму. В таких случаях программу упражнений следует подбирать после консультации с врачом, а не только по рекомендациям из Интернета.

Если же боль, особенно в пояснице, возникает непосредственно во время тренировки, Harvard Health рекомендует сделать перерыв и проверить технику выполнения упражнений. Если неприятные ощущения не проходят, необходимо обратиться к врачу или физиотерапевту.

Можно ли убрать жир на животе с помощью скручиваний

Есть ещё один распространённый аргумент в пользу ежедневных скручиваний — желание обрести плоский живот. Однако работа мышц живота не означает, что жир начнёт исчезать именно в этой области.

При выполнении скручиваний мышцы могут становиться сильнее, но уменьшение жировой ткани зависит от общего расхода энергии. Поэтому даже большое количество повторений не гарантирует, что объем живота уменьшится.

Это не означает, что само упражнение бесполезно. Здоровому человеку не обязательно от него отказываться, если скручивания выполняются правильно и не вызывают боли или дискомфорта.

Однако для укрепления кора количество повторений не должно быть главной целью. Гораздо важнее тренировать различные группы мышц так, чтобы они вместе обеспечивали стабильность тела во время движения.

Напомним, что женщины старшего возраста часто избегают тяжелых физических нагрузок из-за страха травм. Ранее мы сообщали, что исследование показало: правильно организованные силовые тренировки могут быть безопасными и давать заметные результаты.

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