Пищевые добавки

Популярные «детокс»-добавки, которые активно рекламируют как способ очистить организм и повысить уровень энергии, могут представлять серьезную опасность для здоровья. Врачи предостерегают: травяные детокс-продукты способны повреждать печень и почки, а их польза научно не доказана.

Об этом сообщило издание Parade.

Индустрия пищевых добавок, в частности в США стремительно растет — почти три четверти американцев регулярно употребляют те или иные продукты. В то же время добавки не проходят такого же строгого контроля, как рецептурные или безрецептурные лекарства. Компании могут выпускать их на рынок без предварительного одобрения государственных органов, что повышает риски для потребителей.

Токсиколог MedStar Health доктор Келли Джонсон-Арбор подчеркивает: из-за слабого регулирования добавки могут содержать тяжелые металлы, загрязнители или незадекларированные ингредиенты. По ее словам, часть растительных компонентов не проходили достаточных клинических испытаний, а их применение может вызывать серьезные поражения печени — в некоторых случаях с угрозой для жизни. Она приводит пример клинического случая 2022 года, когда здоровая женщина провела почти две недели в больнице после употребления детокс-чая.

Врач первичной помощи медицинского центра Тафтса доктор Дэниел Чандлер добавляет: травяные детоксикации также могут негативно влиять на почки. А доцент кафедры фармакологии и токсикологии Университета штата Мичиган доктор Джейми Алан предостерегает от возможных побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, подчеркивая, что убедительных доказательств пользы таких продуктов нет.

Медики напоминают: организм уже имеет собственную систему детоксикации. Печень и почки эффективно выводят токсины и продукты обмена без дополнительных средств.

Если человек чувствует усталость или проблемы с пищеварением, специалисты советуют начать с проверенных шагов — сбалансированного питания с достаточным количеством овощей и фруктов, регулярной физической активности и достаточного потребления воды. Если симптомы не проходят, стоит обратиться к врачу. По словам экспертов, подобные проявления могут свидетельствовать о более серьезных состояниях, в частности диабете или нарушении электролитного баланса, и требуют обследования, а не самолечения.

