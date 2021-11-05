Популярные вакцины от коронавируса теряют эффективность против нового штамма - исследование

Речь идет о препаратах Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
Вакцины против COVID-19 Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson потеряли часть своей защитной силы против нового штамма "Дельта".
Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на исследование, проведенное учеными.
Согласно результатам исследования, эффективность этих вакцин от коронавируса упала на 35–85%.
Исследователи обнаружили, что в начале марта, когда вариант "Дельта" только начинал активно распространяться в американских сообществах, вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson были примерно одинаковыми по своей способности предотвращать инфекции. Однако в течение следующих шести месяцев ситуация резко изменилась.
По выводам, опубликованным в журнале Science, к концу сентября двухдозовая вакцина от COVID-19 Moderna, эффективность которой оценивалась в марте как 89%, составляла лишь 58%. Эффективность уколов, сделанных вакциной Pfizer, за тот же период упала с 87 до 45%. Защита однодозовой вакцины Johnson&Johnson упала с 86% до 13%.
Напомним, американская компания Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%. Такое заявление они опубликовали на сайте компании.
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