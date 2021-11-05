Популярные вакцины от коронавируса теряют эффективность против нового штамма - исследование

Речь идет о препаратах Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Вакцины против COVID-19 Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson потеряли часть своей защитной силы против нового штамма "Дельта".

Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на исследование, проведенное учеными.

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Согласно результатам исследования, эффективность этих вакцин от коронавируса упала на 35–85%.

Исследователи обнаружили, что в начале марта, когда вариант "Дельта" только начинал активно распространяться в американских сообществах, вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson были примерно одинаковыми по своей способности предотвращать инфекции. Однако в течение следующих шести месяцев ситуация резко изменилась.

По выводам, опубликованным в журнале Science, к концу сентября двухдозовая вакцина от COVID-19 Moderna, эффективность которой оценивалась в марте как 89%, составляла лишь 58%. Эффективность уколов, сделанных вакциной Pfizer, за тот же период упала с 87 до 45%. Защита од нодозовой вакцины Johnson&Johnson упала с 86% до 13%.

Напомним, американская компания Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%. Такое заявление они опубликовали на сайте компании.

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