Искусственные подсластители способствуют старению мозга / © Credits

Реклама

Некоторые искусственные подсластители могут быть связаны с ускоренным понижением когнитивных функций.

К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Neurology.

В эксперименте приняли участие более 12 тысяч взрослых, за которыми наблюдали на протяжении восьми лет. Те, кто потреблял больше низко- и некалорийных подсластителей, теряли память и быстроту мышления на 62% быстрее, чем участники с минимальным их употреблением. Это соответствует дополнительным полутора годам естественного старения мозга. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с диабетом и участников моложе 60 лет.

Реклама

Наибольшие риски были связаны с аспартамом, сахарином, ацесульфамом-K, эритритом, сорбитом и ксилитом, которые часто встречаются в диетических газировках, энергетиках, йогуртах и низкокалорийных десертах. Исключением оказалась только тагатоза — ее влияния на когнитивные функции обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что их работа показывает только связь, но не доказывает причинность, и призывают к дополнительным исследованиям. Однако уже сейчас выводы заставляют задуматься о том, насколько вредны альтернативы сахара.

Ранее исследователи установили, что первые признаки деменции могут проявляться задолго до того момента, когда врачи официально подтвердят болезнь. Одним из таких сигналов оказался повышенный уровень хронической боли.