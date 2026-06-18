Популярные жидкости для вейпа разрушают психическое здоровье: врачи сказали, какие именно

Вейпинг / © Associated Press

Реклама

Использование электронных сигарет с определенными ароматизаторами может оказать неожиданное и крайне негативное влияние на психическое здоровье. Особенно уязвимы к этой угрозе подростки и молодые люди, поскольку их мозг все еще находится в стадии активного развития и формирования.

Об этом пишет Ladbible.

Журнал BMJ сообщил, что количество пользователей электронных сигарет в Великобритании впервые превысило количество курильщиков традиционного табака. По их данным, около 10 процентов британцев старше 16 лет сейчас используют электронные сигареты, что составляет примерно 5,4 миллиона человек.

Реклама

Однако вместе с популярностью электронных сигарет растет и количество тревожных сигналов от врачей о влиянии ароматизированных жидкостей на нервную систему.

Шокирующие цифры: депрессия, тревожность и суицидальные мысли

Исследование Американской кардиологической ассоциации продемонстрировало, что некоторые ароматизаторы смесей для вейпа оказывают чрезвычайно выраженное негативное влияние на эмоциональное состояние подростков. В опросе приняли участие 2500 подростков и молодых людей от 13 до 24 лет. Результаты оказались ошеломляющими: употребление никотина и жидкостей, содержащих ТГК (психоактивный компонент каннабиса), через электронные сигареты напрямую связано с увеличением симптомов депрессии и тревоги.

«Молодые люди давно уязвимы к употреблению табака, могут испытывать больший вред от никотина и других веществ и становятся прямой мишенью для рекламодателей и маркетологов табачной продукции», — заявила автор исследования, профессор коммуникации в Университете Луисвилла в Кентукки доктор Джой Харт.

Согласно статистическим данным ученых, 70 процентов тех, кто использовал электронные сигареты с ароматизаторами, содержащими ТГК, и 60 процентов куривших вейпы с никотином, сообщили о наличии постоянных симптомов тревожности. Для сравнения, среди сверстников, вообще не использующих электронные сигареты, этот показатель составляет всего 40 процентов.

Реклама

Еще хуже ситуация с депрессивными расстройствами. Более половины пользователей ароматизированных электронных сигарет заявили о симптомах депрессии, в то время как среди некурящих этот процент не превышает четверть. Более того, более половины вейперов признались в появлении суицидальных мыслей по сравнению с третью среди некурящих.

Анализ анкет показал, что молодежь часто попадает в замкнутый круг по собственной неосведомленности. Приблизительно четверть пользователей никотиновых вейпов отметили, что начали курить в надежде уменьшить ежедневный стресс. Среди тех, кто выбирал смеси из ТГК, около половины заявили, что делают это для снижения симптомов тревоги.

Однако медицинские данные доказывают, что именно эти подростки сильнее всего страдали всеми психическими симптомами, поэтому врачи призывают категорически избегать таких веществ.

Напомним, вейпинг повышает риск инфаркта миокарда на 53% по сравнению с теми, кто не пользуется электронными сигаретами. У бывших курильщиков, перешедших на вейп, риск инфаркта почти вдвое выше, а риск инсульта растет на 73%. Исследование, опубликованное в BMC Public Health, показало, что вейп не является безопасной альтернативой для сердца и сосудов.

Реклама

Новости партнеров