Популярный аксессуар на Хэллоуин может привести к слепоте

Цветные линзы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем / © ТСН.ua

Реклама

Многие одевают цветные контактные линзы, чтобы дополнить свой образ на Хэллоуин. Однако врачи отмечают, что эта популярная вещь может быть опасной и привести к серьезным проблемам со зрением.

Об этом пишет Daily Mail.

Обычно, дополняя определенные образы, люди используют дешевые одноразовые линзы. Обычно ее можно заказать у китайских розничных продавцов, на таких платформах как «Temu» или «AliExpress».

Реклама

Однако офтальмолог из «Feel Good Contacts» Тина Патель рассказала, что такие линзы могут быть опасными, и их ношение в течение всего нескольких часов может привести к инфекции, повреждению глаз или даже к постоянной потере зрения.

Тина отмечает, что люди очень рискуют, заказывая эти дешевые линзы онлайн без соответствующего рецепта. Кроме того, она отмечает, что продавцы таких вещей обычно не имеют соответствующих документов качества своей продукции.

Покупая такие линзы, люди рискуют сразу по нескольким причинам. Во-первых, линзы могут просто не подойти по размеру. Во-вторых, большинство не знает, как правильно их одевать, а затем безопасно снимать.

«Линзы, которые вам не подходят должным образом, могут вызвать серьезные инфекции, царапины на роговице, а в крайних случаях даже вызвать слепоту. Неправильное их ношение может вызвать такие проблемы, как язвы роговицы или инфекции, например бактериальный кератит», — отметила Тина.

Реклама

Неправильно подобранные линзы могут привести к серьезным проблемам со зрением

Как разъяснила офтальмолог, бактериальный кератит — это «очень болезненная» инфекция, которая может привести к постоянной потере зрения, если ее не лечить.

В то же время она отметила, что те люди, которые обычно не носят контактные линзы, могут забыть снять их после долгой ночи или принять в них душ. Тина отметила, что в таких случаях контактные линзы могут спровоцировать глазные инфекции, которые в свою очередь могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Тина Патель советует перед ношением любых линз проконсультироваться с врачом. Если вы их покупаете, выбирайте авторитетного продавца с маркировкой CE, которая указывает на безопасный товар.

Также если линзы вызывают дискомфорт, вам следует немедленно вынуть их, поскольку это может быть признаком загрязнения, неправильного одевания или аллергии.

Реклама

Ранее ТСН.ua писал о восьми идеях хэллоуинских костюмов, которые удивительно легко найти в секондхенде

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.