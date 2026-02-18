- Дата публикации
Популярный лайфхак для засыпания может «уничтожить» качество вашего сна — исследование
Популярный фоновый звук для сна оказался менее безопасным, чем считалось. В лабораторном эксперименте он ухудшал структуру ночного отдыха.
Розовый шум, который миллионы людей используют для засыпания, может снижать качество ночного отдыха. Новое исследование показало: такие звуки сокращают продолжительность фазы быстрого сна и влияют на глубокий сон, что может вредить восстановлению организма.
Об этом сообщило издание Iflscience.
Ученые из Пенсильванского университета протестировали влияние различных шумов на сон 25 взрослых и выяснили: розовый шум и его сочетание с шумом самолетов заметно ухудшают структуру сна.
Участники эксперимента спали семь ночей в лаборатории, где исследователи воспроизводили различные фоновые звуки: розовый шум (50 дБ), шум самолётов, их сочетание или тишину. После пробуждения они проходили тесты и оценивали качество своего сна.
Результаты оказались неожиданными:
шум самолетов сокращал глубокий сон примерно на 23 минуты;
розовый шум уменьшал фазу быстрого сна почти на 19 минут;
сочетание самолетного и розового шума еще больше ухудшало параметры сна;
участники чаще просыпались и чувствовали, что сон стал поверхностным.
Беруши частично компенсировали негативное влияние шума.
Профессор сна и хронобиологии Матиас Баснер отметил, что REM-сон критически важен для памяти, эмоциональной регуляции и развития мозга. Поэтому подобные звуки могут быть особенно вредными для детей, которые проводят в фазе быстрого сна значительно больше времени, чем взрослые.
Почему это важно
Исследователи отмечают: нарушение REM-сна характерно для депрессии, тревожных расстройств и болезни Паркинсона. Дети, которые проводят в фазе быстрого сна больше времени, чем взрослые, могут быть особенно уязвимыми. В то же время именно возле детских кроваток часто устанавливают звуковые устройства с фоновым шумом.
Ученые призывают осторожно относиться к использованию широкополосных шумов, особенно для новорожденных и детей раннего возраста, и отмечают необходимость дальнейших исследований.
