Сон / © iStock

Реклама

Розовый шум, который миллионы людей используют для засыпания, может снижать качество ночного отдыха. Новое исследование показало: такие звуки сокращают продолжительность фазы быстрого сна и влияют на глубокий сон, что может вредить восстановлению организма.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые из Пенсильванского университета протестировали влияние различных шумов на сон 25 взрослых и выяснили: розовый шум и его сочетание с шумом самолетов заметно ухудшают структуру сна.

Реклама

Участники эксперимента спали семь ночей в лаборатории, где исследователи воспроизводили различные фоновые звуки: розовый шум (50 дБ), шум самолётов, их сочетание или тишину. После пробуждения они проходили тесты и оценивали качество своего сна.

Результаты оказались неожиданными:

шум самолетов сокращал глубокий сон примерно на 23 минуты;

розовый шум уменьшал фазу быстрого сна почти на 19 минут;

сочетание самолетного и розового шума еще больше ухудшало параметры сна;

участники чаще просыпались и чувствовали, что сон стал поверхностным.

Беруши частично компенсировали негативное влияние шума.

Профессор сна и хронобиологии Матиас Баснер отметил, что REM-сон критически важен для памяти, эмоциональной регуляции и развития мозга. Поэтому подобные звуки могут быть особенно вредными для детей, которые проводят в фазе быстрого сна значительно больше времени, чем взрослые.

Реклама

Почему это важно

Исследователи отмечают: нарушение REM-сна характерно для депрессии, тревожных расстройств и болезни Паркинсона. Дети, которые проводят в фазе быстрого сна больше времени, чем взрослые, могут быть особенно уязвимыми. В то же время именно возле детских кроваток часто устанавливают звуковые устройства с фоновым шумом.

Ученые призывают осторожно относиться к использованию широкополосных шумов, особенно для новорожденных и детей раннего возраста, и отмечают необходимость дальнейших исследований.

Напомним, британский врач поделился четырьмя простыми способами, которые помогут преодолеть храп. Для этого достаточно ввести несколько простых изменений в вашей жизни.