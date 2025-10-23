Популярный напиток может продлить жизнь вашему сердцу: диетолог объяснила, в чем его секрет

чай / © www.freepik.com/free-photo

Зеленый чай уже давно считают одним из самых полезных напитков в мире. Но, по словам диетолога Дон Мэннинг, его действие на сердечно-сосудистую систему особенно ценно. Эксперт отмечает: регулярное употребление нескольких чашек зеленого чая в день может снизить риск сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию антиоксидантов, прежде всего эпигалокатехин-галата (EGCG).

Об этом сообщило издание Real Simple.

Мэннинг объясняет, что EGCG помогает уменьшить воспаление в организме и оксидативный стресс — процесс, во время которого избыток свободных радикалов повреждает клетки, в частности стенки сосудов. Это, в свою очередь, может привести к образованию бляшек в артериях и повышению риска сердечных болезней.

«Хроническое воспаление играет определенную роль в развитии сердечных заболеваний, а зеленый чай обладает противовоспалительным действием, которое может помочь уменьшить маркеры воспаления», — объясняет специалист.

Кроме того, многочисленные исследования показывают, что зеленый чай положительно влияет на уровень холестерина. У тех, кто регулярно его употребляет, наблюдается снижение уровня ЛПНП — так называемого «плохого» холестерина, который накапливается в сосудах, — и одновременно повышение уровня ЛПВП, или «хорошего» холестерина, что способствует очищению кровеносных путей.

«Некоторые исследования показали, что зеленый чай может быть связан со снижением уровня холестерина ЛПНП, снижением артериального давления и улучшением функции кровеносных сосудов», — добавила Мэннинг.

Именно поэтому этот напиток считают одним из самых простых способов поддерживать работу сердца без медикаментов.

Диетолог советует выпивать от двух до четырех чашек зеленого чая в день. Важно, чтобы напиток был несладким, ведь именно замена подслащенных напитков на чистый зеленый чай дает наибольшую пользу. Такой выбор не только улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, но и помогает оставаться бодрым в течение дня без вреда для здоровья.

