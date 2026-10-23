Популярный напиток может снизить риск инсульта: но есть один важный нюанс

Почему горячий чай может быть опасен для здоровья сосудов / © pexels.com

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Регулярное употребление чая может быть связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом температура напитка имеет значение: слишком горячий чай, напротив, ассоциируется с повышенным риском проблем с сосудами.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Как чай влияет на сердце и сосуды

Сколько чая нужно пить и почему важна его температура

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Учёные в течение девяти лет изучали состояние здоровья почти полумиллиона человек. Выяснилось, что среди участников, которые пили чай не реже трёх раз в неделю, риск сосудистых заболеваний был на 11% ниже.

Однако польза напитка зависела не только от регулярности его употребления. Важным фактором оказалась температура. В частности, у любителей очень горячего чая исследователи зафиксировали на 16% более высокий риск заболеваний сосудов.

Учёные также обратили внимание на количество выпитого чая. Наиболее низкие расчётные показатели риска наблюдались при употреблении шести–восьми чашек в сутки среди людей, которые пили чай каждую неделю.

Сравнение различных видов чая показало, что наиболее устойчивая связь с более низким риском сосудистых заболеваний наблюдалась у черного чая. Несколько менее выраженные результаты были получены для зеленого чая.

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Кроме того, исследователи установили, что наиболее благоприятные показатели были связаны с употреблением чая умеренной крепости, температура которого не была слишком высокой.

Какие привычки усиливают положительный эффект

Кроме того, специалисты проанализировали, как употребление чая сочетается с образом жизни.

Оказалось, что у участников, которые регулярно пили чай, не курили и поддерживали высокий уровень физической активности, риск сосудистых заболеваний был на 42,5% ниже.

Впрочем, эксперты предостерегают от однозначных выводов. Старший диетолог Британского фонда сердца Делл Стенфорд, который не участвовал в исследовании, пояснил Euronews, что на результаты могли повлиять другие факторы, в частности рацион и повседневные привычки участников.

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По его словам, полученные данные не являются доказательством того, что чай сам по себе защищает сердце от заболеваний.

Почему чай полезен для организма

Потенциальную пользу чая для здоровья связывают с веществами растительного происхождения, входящими в его состав.

Как поясняют в Гарвардской медицинской школе, хотя этот напиток не содержит большого количества витаминов, он является источником фитохимических соединений. Особое внимание ученые уделяют полифенолам, которые могут обладать противовоспалительными свойствами и благотворно влиять на работу кишечника и мозга.

Эти вещества содержатся не только в чае, но и во многих продуктах растительного происхождения, в частности в овощах, фруктах, орехах, зерновых, а также в кофе и какао.

Напомним, что избыток холестерина в крови может привести к образованию бляшек в артериях. Ранее специалисты рассказали, какие пять групп продуктов помогают контролировать его уровень и поддерживать здоровье сердца.

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