Популярный напиток, разрушающий кости после 60: врачи предупредили о скрытой опасности

В детстве нам часто говорили пить молоко , потому что оно полезно для костей. И это правда: коровье молоко содержит кальций и витамин D – два питательных вещества, имеющих решающее значение для здоровья костей. Однако кроме напитков, поддерживающих здоровье костей, существуют и те, которые могут их ослабить.

Об этом пишет Parade.

Особенно важно помнить об этом с возрастом. Потеря костной массы ускоряется у женщин после 40 лет, а у мужчин после 50. До 60 лет плотность костей становится главной проблемой — у 50% женщин и 25% мужчин диагностируют остеопороз до 65 лет.

Негативное влияние на здоровье костей

Газировка может не только увеличить риск ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, но и негативно влияет на кости.

«Большие исследования последовательно показывают, что регулярное потребление газировки, особенно когда связано со снижением минеральной плотности костей и повышенным риском переломов, особенно у женщин», — отмечает Доктор Даг Лукас, хирург-ортопед, специалист по остеопорозу и вице-президент LifeMD.

Он объясняет, что причина такого воздействия кроется в фосфорной кислоте, которая нарушает баланс кальция и фосфора в организме. Избыток фосфора, без достаточного количества кальция и других минералов, запускает разрушение костей и ингибирует их образование.

С этим соглашается и доктор Даниэль Ким, семейный врач Medical Offices of Manhattan, который добавляет, что высокое соотношение фосфора к кальцию в газированных напитках препятствует усвоению кальция и метаболизма костей.

Кроме того, доктор Лукас отмечает, что, выбирая газировку, люди отказываются от более питательных напитков.

Что с диетической газировкой

К сожалению, диетическая газировка также негативно влияет на здоровье костей. Доктор Ким отмечает, что она содержит такой же уровень фосфорной кислоты, как и обычная газировка. К тому же искусственные подсластители в диетических напитках могут быть вредными.

Доктор Лукас объясняет, что они могут изменять здоровье кишечника и регуляцию глюкозы, что играет роль в ремоделировании костей. Следовательно, диетическая газировка, избегая сахарной нагрузки, не устраняет риска для костей.

Вместо газировки доктора Ким и Лукас рекомендуют пить коровье молоко (из-за высокого содержания кальция) или воду, которая увлажняет организм, не влияя негативно на усвоение кальция. Несладкие травяные чаи также являются отличным вариантом.

Как укрепить кости

Помимо изменения выбора напитков, существует много других способов укрепить кости и никогда не поздно их применить:

Регулярно употребляйте богатые кальцием продукты: листовую зелень, молочные продукты, миндаль и тофу.

Следуйте весовым упражнениям: ходьба или бег.

Силовая тренировка.

Получайте достаточное количество витамина D.

Достаточный сон: доктор Лукас подчеркивает, что восстановление костей происходит ночью.

Формирование привычек для укрепления костей важно независимо от возраста. Уменьшение потребления газировки – это небольшой, но важный шаг для поддержания здоровья ваших костей.

