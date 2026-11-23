Чем опасен эритритол / © Unsplash

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Органическое соединение эритритол (или E968), которое производители активно используют в качестве сахарозаменителя, может скрыто вредить организму. Новые научные работы показывают, что у людей, в чьей крови циркулирует больше этого вещества, возрастает риск острого нарушения мозгового кровообращения.

Об этом пишет Science Alert.

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Популярный подсластитель может разрушать защитный барьер мозга и повышать риск инсульта

По степени сладости эритритол почти не уступает обычному рафинаду, но не содержит калорий и не заставляет поджелудочную железу выбрасывать инсулин. В природе это вещество содержится в некоторых фруктах — например, в винограде и грушах, а также в малых объемах вырабатывается самим организмом человека во время расщепления глюкозы.

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Впрочем, природное происхождение вовсе не гарантирует, что это соединение можно использовать бесконтрольно.

Активно добавлять эритритол в низкокалорийные продукты начали еще в 1990-х годах. Сейчас факты, уже известные науке, вызывают серьезную тревогу. В последние годы медики все чаще фиксируют аномально высокую концентрацию этого подсластителя в крови пациентов с диабетом, лишним весом и болезнями сердца и сосудов.

На днях китайские ученые заявили о возможной генетической связи между содержанием эритритола в кровотоке и вероятностью инсульта.

«Хотя эти соединения часто рекламируют для контроля веса и гликемического контроля, их долгосрочное цереброваскулярное и воспалительное влияние остается недостаточно изученным», — отмечает эндокринолог Ао Чжун из Хуачжунского университета науки и технологий.

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Исследователи отдельно подчеркивают, что ситуация осложняется тем, что активными потребителями этого подсластителя являются люди, которые уже имеют серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Этот пробел ставит клинически насущный вопрос: являются ли повсеместные искусственные подсластители новыми независимыми факторами влияния, которые ускоряют прогрессирование заболевания в этой уязвимой группе населения?», — пишут исследователи.

Основание для опасений появилось еще в 2023 году, когда масштабное наблюдение за более чем 2000 американцами показало, что люди с высокой концентрацией эритритола в крови в течение трех лет почти вдвое чаще сталкивались с инфарктами, инсультами и другими опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время дополнительного пилотного теста восемь здоровых людей выпили порцию из 30 граммов этого подсластителя — в результате содержание вещества в их крови взлетело примерно в тысячу раз и держалось на таком уровне более 48 часов.

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В 2024 году появились новые доказательства возможного негативного влияния соединения. Ученые провели эксперимент с участием 20 здоровых добровольцев, разделив их на две группы: первая употребляла эритритол, вторая — обычную глюкозу. Именно после подсластителя концентрация вещества в плазме крови подскочила более чем в тысячу раз. Вдобавок ученые зафиксировали повышенную активность тромбоцитов, из-за чего кровь становится более склонной к свертыванию и образованию опасных сгустков.

Но образование тромбов — не единственный возможный путь развития болезни. В прошлом году специалисты Университета Колорадо в Боулдере исследовали, как эритритол действует на сосуды головного мозга. Лабораторные тесты обнаружили, что эритритол разрушает клетки, которые формируют гематоэнцефалический барьер — главный защитный фильтр центральной нервной системы.

«В общем, если ваши сосуды более сужены, а способность расщеплять тромбы снижена, риск инсульта возрастает», — заявил автор исследования, физиолог Оберн Берри.

Свежая работа 2026 года добавляет новых аргументов в эту дискуссию. Команда Ао Чжуна обнаружила, что люди, чьи гены обуславливают более высокий уровень этого соединения в крови, имеют почти на 25% более высокие шансы на ишемический инсульт. Дальнейшее компьютерное моделирование указало на четыре возможных биологических механизма такого воздействия: воспалительные процессы, оксидативный стресс, кислородное голодание тканей и прямое поражение сосудистых стенок. Более того, в своих расчетах ученые выделили три конкретных гена — MMP9, TLR4 и HIF1A, теснейшим образом связанных с риском мозгового удара.

Авторы исследования отдельно предостерегают, что их выводы не стоит интерпретировать как прямое доказательство того, что употребление эритритола вызывает инсульт. Впрочем, количество научных работ, указывающих на эту опасную связь, продолжает расти.

Окончательную точку в вопросе прямого влияния соединения должны поставить клинические испытания, которые уже идут в Калифорнийском университете в Дэвисе. Добровольцы в течение двух недель будут пить напитки с эритритолом, а другой двухнедельный период — напитки с аспартамом. После каждого этапа медики проверят, меняет ли эритритол склонность тромбоцитов к склеиванию и провоцирует ли воспаление сосудов.

Именно это исследование позволит ученым наконец-то выяснить реальную цену популярных сладостей «без калорий и чувства вины».

Почему употребление сахара кормит раковые клетки

Напомним, что клетки рака яичников, выживших после химиотерапии, могут выделять фруктозу как сигнальную молекулу, которая побуждает соседние опухолевые клетки к более активному метастазированию и распространению организмом.

В то же время высокий уровень глюкозы способствует образованию на поверхности раковых клеток плотного защитного слоя из производных сахаров, помогая им избегать иммунного ответа.

Кроме того, избыток сладостей в рационе может приводить к ожирению, с которым связаны по меньшей мере 13 видов рака — в частности рак кишечника, желудка, печени и женских гениталий. Поэтому для профилактики и лечения онкологических заболеваний ученые и врачи рекомендуют исключить белый кристаллический сахар и ограничить потребление сладостей.

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