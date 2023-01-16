Популярный способ приготовления овощей увеличивает риск рака пищевода вдвое: результаты исследования

Результаты исследований, опубликованные в специализированном Британском журнале рака, выявили связь между употреблением определенным образом приготовленных овощей и онкологическим заболеванием. Какие овощи какой вид рака увеличивают риск развития — в материале ТСН.ua.

Целью исследования было выявить, как определенные пищевые факторы, среди которых соленая пища, продукты с высоким содержанием сахара, некоторые напитки и тому подобное, влияют на развитие рака пищевода. Согласно опубликованному исследованию было обнаружено, что употребление определенных овощей, а именно маринованных, могут увеличить риск развития рака пищевода вдвое.

Ученые провели комплексный метаанализ 34 исследований, опубликованных на английском или китайском языках, обработали базы данных PubMed, ISI-Web of Science, J-EAST, IndMed, Vip Chinese Periodica, базу данных China National Knowledge.

Большинство анализов в подгруппах показали "статистически значимую" связь между употреблением маринованных овощей и риском развития рака пищевода. "Мы выявили примерно вдвое увеличенный риск развития рака пищевода, связанных с использованием маринованных овощей в общем анализе и в большинстве подгрупповых анализов". Ученые добавляют, что необходимы дальнейшие исследования по этой теме, поскольку были проанализированы ретроспективные исследования.

О связи потребления маринованных овощей и рака пищевода говорится и в публикациях Всемирного фонда исследования рака – консервированные овощи повышают риск развития онкологических заболеваний. При консервации для хранения и улучшения питательных и вкусовых свойств к овощам добавляется соль и кислота. Высокое содержание этих веществ изменяет вязкость слизи, коткорая защищает стенки желудка, что может привести к первичному повреждению клеток и раку.

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