Популярный завтрак может повышать риск рака — исследование

Бекон и сосиски уже давно имеют репутацию опасных продуктов для завтрака из-за связи с серьезными заболеваниями, в том числе раком. Но, как выяснилось, даже более "невинный" вариант утренней еды - сладкие хлопья - может быть не менее вредным.

Об этом пишет Daily Mail.

Сахарные хлопья, популярные среди детей и взрослых по всему миру, относятся к категории ультраобработанных продуктов (UPF). Они часто содержат большое количество добавок – красителей, подсластителей, загустителей и консервантов – и создаются по промышленным технологиям, имитирующим настоящую пищу.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более половины ежедневных калорий американцев поступает именно из UPF, а у детей и подростков эта доля составляет две трети.

Новое исследование британских ученых, опубликованное в журнале BMJ, показало, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов на каждые 10% повышает риск развития любого вида рака на 12%, а риск рака молочной железы — на 11%. Самая сильная связь была обнаружена именно между рационом, богатым UPF (включая сладкие хлопья), и онкологией молочной железы.

Исследование длилось более восьми лет и охватило более 100 тысяч взрослых. Участники регулярно сообщали о своем рационе и проходили медицинские проверки. За это время было зафиксировано более 2200 новых случаев рака, в том числе 739 случаев рака молочной железы.

Ученые отмечают: даже те продукты, которые рекламируются как "часть сбалансированного завтрака", могут содержать скрытые риски для здоровья. Эксперты советуют минимизировать потребление ультраобработанных продуктов и отдавать предпочтение свежим и натуральным блюдам.