Поражает 90% пациентов: поведение во сне, которое может быть предупредительным признаком деменции

Существует один очень важный признак деменции с тельцами Леви, на которую мало кто обращает внимание. Но она проявляется достаточно часто.

Деменция включает в себя целую группу симптомов, отличающихся постоянным снижением когнитивной функции. Существует много типов этого состояния, но наиболее распространённым считается деменция с тельцами Леви (вторая по распространенности в мире после болезни Альцгеймера). Вызвана она развитием белковых отложений (тельца Леви) в нервных клетках в областях мозга, участвующих в памяти, движениях и мышлении.

Врачи уверены, что существует одно поведение во сне, точно указывающее на развитие деменции. И хотя каждый из нас может проснуться из-за ужаса ночью или иметь проблемы с засыпанием время от времени, однако если ваши родные жалуются, что вы дерётесь ногами или кричите в глубоком сне, это причина обеспокоиться и пройти обследование.

По словам Эвелины Сабонайте, врача и клинического диетолога, люди с деменцией могут испытывать трудности с обработкой сложных эмоций или опыта прошедших событий из-за потери памяти или ухудшения когнитивных функций, что связано с прогрессированием болезни.

В результате такие люди могут пытаться выражать себя из-за физических действий вместо вербального общения. Поскольку воспоминания становятся наиболее ощутимыми во время сна, то движения происходят именно в этот период.

Обычно начинается все на пятой стадии (быстрый сон), которая начинается примерно на 90 мин после того, как человек задремает. На этой стадии более яркие сны. Они могут быть причудливыми и фантастическими.

По данным клиники Mayo Clinic деменция с тельцами Леви может вызвать расстройства поведения в стадии быстрого сна, что означает, что человек начинает воспроизводить снящиеся ему события с помощью криков или физических движений, связанных с выполнением задания из сна.

В Международном журнале гериатрической психиатрии был опубликован обзор, указывающий на то, что по крайней мере одна форма нарушения сна обычно присутствует у 90% людей деменцией с тельцами Леви. Исследование базировалось на 70 статьях, включавших 20 разных экспериментов со сном. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует сразу обратиться к врачу, если у вас есть этот или иные симптомы деменции. С помощью нескольких проверок можно попытаться выяснить причины симптомов и начать лечение.

Кроме проблем со сном у людей с этим типом деменции (с тельцами Леви) могут проявляться и другие признаки:

проблемы с пониманием, быстрым мышлением;

плохое визуальное восприятие;

потеря (полная или частичная) памяти;

ухудшение языка.

Хотя некоторые факторы риска развития деменции трудно исправить (генетическая предрасположенность, возраст), другие могут быть корректированы, если выявить проблему вовремя. Ведение здорового образа жизни, здоровое питание и регулярные физические упражнения помогают улучшить состояние пациентов с деменцией.

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