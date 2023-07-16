Поразил даже врачей: Герой Украины, прикованный к постели из-за ранения головы, уже может говорить

Помимо словесной реакции Шумей уже может поднимать голову, а также подтягивать себя плечевым поясом.

Бойца ВСУ Виталия Шумея, прикованного к постели из-за ранения головы, прооперировали в Испании.

Об этом "Общественному" рассказала волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно.

Фото из открытых источников.

Во время пребывания в Испании, Виталия готовили к этой операции. Для него ему нужно было прибавить в весе.

Это вторая операция, проведенная Виталием испанскими медиками.

Напомним, командир ЗРК Виталий Шумей упустил возможность передвигаться, самостоятельно есть и говорить после получения минно-взрывной травмы летом 2022 года в боях под Авдеевкой.

В настоящее время врачи констатируют прогресс в восстановлении функций мозга. Он смог произнести несколько фраз.

В испанской больнице с Виталием – его отец. Он и сообщил, что Виталий заговорил. На вопрос отца: "Можно я сделаю?" – он ответил: "Да, папа". А на уточнение, чего бы ему хотелось выпить, сока или воды, ответил: "Сок".

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Специалисты уже сделали бойцу все важные операции на головном мозге и больше вмешательств не должно быть.

Ирина со ссылкой на результаты диагностики по восстановлению функций мозга Виталия рассказала, что они поразили даже врачей: на такой прогресс никто не надеялся. Пока, кроме словесной реакции, Шумей уже может поднимать голову, а также подтягивать себя плечевым поясом.

В Испанию (Барселону) Виталия оперировали в больницах Киева, Днепра и Чернигова.

Между тем, каждый сантиметр продвижения ВСУ на фронте дается кровью украинских защитников. Наши раненые воины после тяжелых боев спасают в стабилизационных пунктах. Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко побывала на одном из стабилизационных пунктов под Бахмутом.

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