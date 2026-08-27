Пошли на озеро, а попали в больницу: ученые выяснили, чем можно заразиться во время купания в водоеме

Водоем / © Pixabay

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Масштабное научное исследование выявило, что плавание в открытых водоемах — реках и озерах — связано с существенно повышенным риском возникновения желудочных инфекций и кожной сыпи. Ученые предостерегают: популярное сезонное хобби может иметь неожиданные последствия для здоровья.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Исследование, в котором приняли участие 2368 человек на четырех водоемах Венгрии, провели под руководством профессора медицины Университета Восточной Англии Пола Хантера. Результаты эксперимента оказались тревожными:

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Проблемы с кожей: У пловцов вдвое чаще фиксировали сыпь, язвы или зуд (2,7% против 1,3% среди оставшихся на берегу).

Желудочные инфекции Риск диареи, рвоты и тошноты с лихорадкой стремительно возрастал при плавании в воде с повышенной концентрацией бактерий E. coli (кишечной палочки) и колифагов, свидетельствующих о фекальном загрязнении.

Интересно, что кожные раздражения не были связаны с фекальным загрязнением. Ученые предполагают, что их вызывают другие факторы — например, токсичные водоросли или церекариальный дерматит (зуд купальника), возникающий из-за птичьих паразитов, проникающих под кожу человека.

Профессор Хантер убежден, что эти выводы актуальны для всей Европы. Кроме того, результаты работы подвергают сомнению решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смягчить нормы контроля за уровнем кишечной палочки в пресноводных водоемах. Исследователи призывают вернуть строгий мониторинг E. coli, чтобы оградить людей от инфекций во время отдыха.

Раньше мы писали о том, как нога мужчины увеличилась вдвое после плавания в водоеме.

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