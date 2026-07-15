После 50 лет завтрак должен быть другим: какие продукты поддерживают здоровье и мышцы

Завтрак / © Unsplash

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После 50 лет завтрак становится не просто первым приёмом пищи, а важной частью поддержания здоровья. Именно в этом возрасте организм нуждается в большем количестве белка, клетчатки, витаминов и полезных жиров, поэтому привычное утреннее меню стоит пересмотреть.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Сбалансированный завтрак помогает поддерживать уровень энергии, сохранять мышечную массу, контролировать уровень сахара в крови и заботиться о здоровье сердца.

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Прежде всего стоит сделать акцент на белковых продуктах. С возрастом человек естественным образом теряет мышечную массу, поэтому достаточное количество белка помогает замедлить этот процесс. На завтрак подойдут яйца, натуральный греческий йогурт, творог, кефир или нежирные сыры.

Не менее важно включать в утренний рацион продукты, богатые клетчаткой. Она поддерживает нормальное пищеварение, дольше сохраняет чувство сытости и способствует более стабильному уровню сахара в крови. Хорошим выбором станут овсянка, цельнозерновой хлеб, свежие овощи, фрукты и семена.

Кроме того, организму необходимы и полезные жиры. Авокадо, орехи, миндаль, семена льна или чиа, а также немного оливкового масла первого отжима содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

Зато от сладких хлопьев, сдобной выпечки и подслащенных йогуртов стоит отказаться. Такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, но вскоре он так же стремительно падает, из-за чего чувство голода возвращается значительно раньше.

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Примерами сбалансированного завтрака являются греческий йогурт с ягодами и орехами, цельнозерновой тост с вареным яйцом и овощами, овсяная каша с семечками и фруктами, творог с помидорами и перцем или овощной омлет.

Также не стоит забывать о воде. С возрастом ощущение жажды ослабевает, поэтому эксперты рекомендуют начинать утро со стакана воды и поддерживать достаточный уровень гидратации в течение дня.

В то же время стоит постепенно заменять рафинированные продукты цельнозерновыми, добавлять больше белка и овощей, чтобы завтрак снабжал организм необходимыми питательными веществами и надолго дарил ощущение сытости.

Напомним, что то, что греки едят по утрам, часто удивляет иностранцев. В то же время именно такой подход хорошо вписывается в принципы средиземноморской диеты, которую уже много лет считают одной из самых здоровых в мире.

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