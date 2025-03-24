После COVID-вакцинации может возрастать риск серьезных осложнений – исследование

В то же время, большинство международных медицинских структур, в частности ВОЗ, подчеркивают, что вакцинация от COVID-19 оставалась ключевым инструментом борьбы с пандемией.

Вакцинация от коронавируса может быть связана с ростом риска ряда серьезных заболеваний. Речь идет о потенциальных побочных эффектах со стороны сердечно-сосудистой, гематологической и нервной систем.

Как пояснила профессор инфекционных болезней Ольга Голубовская, она ссылается на масштабное международное исследование, в котором приняли участие около 99 миллионов человек. В нем сравнивались последствия применения трех наиболее распространенных вакцин – Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).

Согласно результатам исследования:

риск миокардита после мРНК-вакцин рос примерно на 610%,

острый рассеянный энцефаломиелит — на 378%,

синус-тромбоз после векторной вакцины — на 323%,

синдром Гиена-Барре – на 249%.

Речь идет именно о выявленном статистическом росте рисков, а не о доказанной причинно-следственной связи. Большинство международных медицинских структур, в частности ВОЗ, подчеркивают, что вакцинация от COVID-19 оставалась ключевым инструментом борьбы с пандемией, а преимущества прививки существенно превышали потенциальные риски.

Напомним, ученые продолжают исследовать происхождение COVID-19, пытаясь выяснить, какие именно животные могли стать промежуточным звеном между летучими мышами – вероятными природными носителями SARS-CoV-2 – и человеком. Последние данные свидетельствуют, что среди основных подозреваемых – енотовидные собаки, циветы, седые бамбуковые крысы и большой барсук.