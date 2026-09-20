После полуночи мозг переходит в другой режим: ученые раскрыли неожиданный эффект

Мозг человека не предназначен для активной деятельности ночью / © Фото из открытых источников

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Человеческий мозг ночью не просто устает из-за недостатка сна — его работа может изменяться под влиянием суточных биологических ритмов. Исследователи предполагают, что длительное бодрствование в биологическую ночь способно усугублять негативные эмоции, ухудшать контроль поведения и делать рискованные решения более привлекательными.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Network Physiology.

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Что происходит с мозгом после полуночи

Ученые назвали свою концепцию гипотезой «мозга после полуночи». Она описывает возможные изменения, возникающие у человека, который остается активным в то время, когда его циркадные ритмы настроены на сон.

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Днем активность мозга и работа связанных с ним систем приспособлены к бодрствованию, концентрации, общению и принятию решений. Ночью организм естественно переходит в другой режим, поэтому длительное бодрствование в этот период может создавать необычное для мозга сочетание циркадного спада и накопившейся усталости.

Исследователи отмечают, что в таком состоянии могут ослабевать процессы, помогающие контролировать поведение и оценивать долгосрочные последствия собственных решений.

Почему ночью меняется настроение

Одним из наиболее заметных изменений может быть то, как мозг обрабатывает положительную и отрицательную информацию. В биологическую ночь положительные эмоции обычно приглушаются, тогда как отрицательные эмоции могут усиливаться.

Поэтому нейтральные события или обычные проблемы способны получать чрезмерно отрицательную эмоциональную окраску. Человек может дольше прокручивать в голове неприятные мысли, сильнее тревожиться или видеть ситуацию более мрачной, чем днем.

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Как объясняет ScienceAlert, именно сочетание циркадного ритма и ночного бодрствования исследователи связывают с тем, что после полуночи негативные мысли могут сильнее привлекать внимание, а привычные внутренние ограничения — ослабевать.

Почему после полуночи труднее контролировать поведение

Отдельно учёные рассмотрели работу системы вознаграждения. После недосыпания мозг может сильнее реагировать на ожидание приятного результата, в то же время хуже учитывая возможные негативные последствия.

Именно поэтому ночное бодрствование теоретически может повышать склонность к импульсивным решениям. Это касается не только серьезных рисков: человек может легче поддаться желанию съесть вредную пищу, закурить, выпить или сделать то, от чего сознательно отказывается днем.

Исследования также показывают, что длительное бодрствование ухудшает работу префронтальной коры, участвующей в планировании, оценке рисков, контроле импульсов и решении сложных задач. В результате могут ухудшаться рабочая память, концентрация и способность принимать взвешенные решения.

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Действительно ли мозг «ломается» после полуночи

Нет, речь не о том, что после 00:00 мозг внезапно перестает нормально работать. «Мозг после полуночи» — это именно гипотеза, предложенная исследователями для объяснения уже известных изменений в поведении и работе нервной системы.

Авторы сами подчеркивают, что их модель еще предстоит проверить в новых исследованиях. Часть имеющихся данных касается не только биологической ночи, но и последствий недосыпания, поэтому полностью отделить влияние циркадного ритма от обычной усталости пока сложно.

Также важно отличать длительное ночное бодрствование от короткого пробуждения среди ночи. В своей работе ученые отмечают, что короткие пробуждения, например на несколько минут, не касаются этого эффекта.

Почему важные решения лучше не откладывать на ночь

Когда человек долго бодрствует, мозг одновременно сталкивается с циркадными изменениями, накопленной усталостью и худшим контролем эмоций. В таком состоянии оценка ситуации может быть менее гибкой, а импульсивная реакция — более сильной.

Поэтому ночные переживания иногда действительно могут казаться намного тяжелее, чем на следующее утро. Однако это не означает, что любая мысль после полуночи неправильна — скорее речь идет о том, что в это время мозг может иначе оценивать эмоции, риски и вознаграждение.

Исследователи предлагают рассматривать ночное бодрствование как период, когда человек может быть более уязвим к негативным мыслям и импульсивному поведению. В то же время они подчеркивают: для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, которые четко отделят влияние самого биологического времени от последствий недосыпания.

Напомним, ученые назвали точное время, сколько дополнительно нужно поспать в выходные. Это снижает риск развития высокого кровяного давления или гипертонии.

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