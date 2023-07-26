После солнечных ожогов шелушится кожа — почему к ней нельзя прикасаться: объясняет врач

Экспертка считает, что после получения солнечного ожога кожа начинает шелушиться, потому что организм хочет избавиться от поврежденных клеток. И ему не следует мешать это делать.

Существует ошибочное мнение, что шелушение солнечных ожогов превращается в загар. Но продолжение очистки солнечных ожогов до полного заживления может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, пишут в издании Express.

Натали Курчио, сертифицированный дерматолог из Нэшвилла (США), пояснила, что шелушение кожи может возникнуть вследствие солнечных ожогов первой и второй ступеней. Солнечный ожог – это тип ожога, вызванный главным образом ультрафиолетовым излучением от солнца. Это возникает после того, как защитные силы организма угнетаются чрезмерным воздействием ультрафиолетового света. Токсическая реакция – это и есть солнечный ожог.

Доктор Курсио отметила, что солнечные ожоги первой степени могут быть красными и болезненными на ощупь, но поражают только эпидермис, наружный слой кожи. А вот ожог второй ступени более серьезный. Он сильно краснеет, на коже появляются отеки и волдыри.

При обоих этих ожогах кожа может начать шелушиться, как правило, примерно через три дня после их получения, и это признак того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток.

Директор группы эстетических услуг клиники Élan Laser Лиза Мейсон-Пойнер предостерегла от отшелушивания обожженной кожи. Она добавила, что лучше даже избегать активного отшелушивания во время процесса заживления. Позвольте мертвой коже самостоятельно отслаиваться от вашего тела и храните ее прохладой и увлажненной с помощью успокаивающего геля алоэ вера.

Лущение обычно прекращается, когда ожог заживает — примерно через семь дней для ожогов легкой и умеренной степени.

По словам Мейсона-Пойнера, шелушение солнечных ожогов до того, как ваша кожа полностью зажила, не только подвергает вас риску инфицирования из-за воздействия микробов, но и повышает вероятность появления неровного тона кожи, рубцов и болезненных волдырей.

Чем опасны солнечные ожоги? / Фото: Pexels

Хотя многие люди ошибочно полагают, что пилинг превращается в загар, на самом деле все наоборот. Когда ожоги превращаются в волдыри, они не только невероятно неудобны и болезненны, но и фактически препятствуют коже загорать. Это также повышает риск дальнейшего повреждения ультрафиолетом и является главной причиной рака кожи.

Дипломированный ученый и основатель SOS Serum Skincare, Брюс Грин, утверждает, что слишком интенсивное облучение УФ также вызывает солнечные ожоги, загар, преждевременное старение и повреждение глаз. Вы можете увидеть солнечный свет. Вы можете ощутить солнечное тепло. Но вы не можете увидеть или ощутить ультрафиолетовое излучение солнца. Оно также может отражаться от разных поверхностей и рассеиваться частицами в воздухе. Ваши органы чувств не могут обнаружить ультрафиолетовое излучение, поэтому вы не заметите, что оно вокруг вас, и вы не заметите повреждения кожи, пока этого не произойдет. УФ не горяч. Это не ощущается и не связано с температурой.

Уровень ультрафиолета может быть вредным в прохладные, пасмурные дни и тёплые, солнечные дни. Ультрафиолетовое излучение всегда самое высокое в средней части дня между 10:00 и 14:00 (или с 11:00 до 15:00 по летнему времени).

Повреждение от ультрафиолетового излучения является накопительным, предупреждает представитель Lumenis, врач Салена Зимри. То есть ваша кожа запоминает и записывает все влияние ультрафиолета на протяжении многих лет, что способствует долгосрочному риску рака кожи.

Чем больше вы подвергаетесь ультрафиолетовому излучению, тем больше риск. Вот почему всем, кто путешествует во время жары, важно всегда защищать свою кожу. УФ-излучение может быть очень вредным для кожи, в естественном солнечном свете оно встречается в двух формах: UVA и UVB.

Лучший способ защитить кожу от ультрафиолетового излучения – это использовать солнцезащитный крем. Кимберли Мэдд, руководитель клиники Face The Future, считает, что нанесение солнцезащитного крема по крайней мере с фактором 30 и избегание длительного пребывания на солнце является лучшим способом уменьшить риск повреждения ультрафиолетом. Она также советует людям носить шляпы с широкими полями, чтобы затенить лицо, голову, уши и шею, покупать солнцезащитные очки, которые блокируют UVA и UVB лучи, и всегда избегать загара в помещении.

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