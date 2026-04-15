32-летняя Сара-Джейн Кроуфорд из города Антрим в Северной Ирландии сообщила об осложнениях, которые, по ее словам, возникли после применения препарата для снижения веса Wegovy. Женщина начала курс инъекций в августе 2024 года, когда ее вес достиг около 125 кг. Она рассчитывала похудеть к собственной свадьбе, запланированной на ноябрь 2025 года.

Об этом сообщило издание Daily Star.

По словам Кроуфорд, первые недели применения препарата проходили без существенных проблем — аппетит уменьшился, но ощутимых изменений веса она не заметила. Впоследствии женщина увеличила дозировку, потратив на препарат в целом несколько сотен фунтов стерлингов.

Примерно через 12 недель после начала курса ее состояние резко ухудшилось. Она начала испытывать острую боль в верхней части живота, которая сопровождалась приступами рвоты и сильным дискомфортом. Боль была настолько интенсивной, что женщина практически не могла двигаться.

Кроме этого, появился необычный симптом — язык стал темного цвета. По словам пациентки, это сопровождалось неприятным запахом изо рта, в частности отрыжкой с запахом серы, а также чувствительностью к пище, особенно острой.

После этого Кроуфорд обратилась в отделение неотложной помощи больницы района Антрим. Обследования, в частности КТ и МРТ, обнаружили множественные желчные камни, которые блокировали желчный проток, что создавало риск осложнений. Также врачи диагностировали дивертикулит — воспаление выпячиваний в стенке толстой кишки.

Женщина прекратила использование инъекций, а в феврале 2025 года ей провели холецистэктомию — операцию по удалению желчного пузыря. По ее словам, процедура длилась около часа, после чего она начала постепенно восстанавливаться.

После прекращения применения препарата симптомы исчезли: язык вернулся к нормальному цвету, а общее состояние улучшилось. Женщина отмечает, что часть потери веса связывает именно с болезнью, а не с действием препарата.

По данным Национального центра биотехнологической информации, семаглутид — активное вещество Wegovy — может влиять на пищеварение, в частности замедлять его. Это может вызывать сухость во рту, неприятный запах, а также отрыжку с запахом серы. В некоторых случаях это связывают с появлением темного налета на языке.

Производитель препарата, компания Novo Nordisk, отмечает, что желчнокаменная болезнь входит в перечень возможных побочных реакций. По данным клинических исследований, ее фиксировали у 1,6% пациентов с ожирением, получавших семаглутид, а воспаление желчного пузыря — у 0,6%.

