Последствия COVID-19 могут ощутить даже внуки: вирус программирует гены родителей

Влияние коронавирусной инфекции на организм человека может сохраняться месяцами или годами после исчезновения первичных симптомов, но может ли COVID-19 влиять на следующее поколение? Ученые, изучавшие самцов мышей, инфицированных SARS-CoV-2, обнаружили, что вирус может изменять их сперму, что приводит к поведенческим изменениям у их потомства. Хотя выводы касаются исключительно мышей, они ведут к тревожным предположениям о влиянии на человеческую популяцию, которые будут дальше проверять ученые.

О результатах этого исследования, опубликованном в журнале Nature Communications, пишет IFL Science.

Как опыт отца влияет на мозг отпрыска

Исследователи уже знали, что влияние специфических факторов окружающей среды и образа жизни (например, плохое питание) на самцов к спариванию может изменить развитие мозга и поведение потомства.

«Это связано с тем, что опыт отца может изменять содержащуюся в сперме информацию, в частности специфические молекулы РНК, которые передают инструкции для развития потомства», — объяснил ведущий исследователь, профессор Энтони Ханнан из Института неврологии и психического здоровья Флори.

Поскольку предыдущие работы уже показали, что COVID-19 может влиять на сперму, сохраняясь до 110 дней, команда решила выяснить, имеет ли вирус потенциал вызывать подобное повреждение РНК.

COVID-19 вызвал тревожность у потомства

В эксперименте самцов мышей умеренно или сильно инфицировали версией вируса SARS-CoV-2, адаптированной для грызунов. Через четыре недели после выздоровления (когда инфекция отсутствовала) инфицированных мышей спаривали с неинфицированными самками.

У потомства, достигшего восьминедельного возраста, провели серию поведенческих тестов, измеряющих показатели тревожности, депрессии, обучения и памяти.

«Мы обнаружили, что рожденное потомство проявляло большее тревожное поведение по сравнению с потомством от неинфицированных родителей», — сообщила первый автор исследования доктор Элизабет Климан.

Все мыши показали эти поведенческие признаки, но именно у самок также были обнаружены генетические изменения, которые влияли на активность генов в гиппокампе (область мозга, отвечающая за память и эмоции).

«Такие изменения в гиппокампе, а также в других участках мозга могут способствовать повышенной тревожности, которую мы наблюдали у потомства, из-за эпигенетического наследования и измененного развития мозга,» — объяснила соавтор исследования доктор Каролина Губерт.

Будущее поколение под угрозой

Предпосылкой конфигураций, как и подозревали ученые, оказались молекулы РНК в сперме инфицированных самцов. COVID-19 изменил ряд малых некодирующих молекул РНК, некоторые из которых известны своей регуляторной ролью в развитии мозга.

Ученые даже продолжили эксперимент, создав «пра-потомство» (особей, рожденных от второго поколения). Хотя в этой группе наблюдалось меньшее количество помета и меньший вес у мышат, значительных поведенческих изменений у «внуков» инфицированных мышей не было выявлено.

Хотя эти выводы первые в своем роде, важно помнить, что они касаются только мышей. Однако если результаты будут применимы и к людям, это будет иметь значительные последствия.

"Хотя необходимы дополнительные исследования, особенно со спермой и потомством людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, эти выводы свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений", - подытожил профессор Ханнан.

