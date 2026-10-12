Посмотрите на кожу и брови: 8 признаков, которые могут выдать болезни щитовидной железы

Как определить проблемы со щитовидной железой / © Unsplash

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Кожа реагирует на малейшие изменения в организме раньше, чем мы начинаем чувствовать болезнь. Постоянная сухость, внезапные отеки или нетипичное потоотделение часто воспринимают как следствие плохого ухода или погоды. Но за этим нередко стоят проблемы со щитовидной железой. Рассказываем подробнее, на какие симптомы нужно обращать внимание.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Что о состоянии вашей щитовидной железы может рассказать кожа

Гормоны щитовидной железы отвечают за обновление клеток, сохранение влаги и внутренний теплообмен. Так что заметить проблемы с железой можно по симптомам тела.

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Врачи выделяют две противоположные картины. При дефиците гормонов (гипотиреозе) кожа обычно становится бледной, холодной, шелушится и теряет эластичность. При наличии дефицита замедляются все внутренние реакции, падает активность потовых и сальных желез, поэтому кожа быстро высыхает и становится более грубой.

Если же железа работает слишком активно, и у вас гипертиреоз, кожа может быть горячей, влажной и склонной к раздражениям. При избытке гормонов метаболизм разгоняется, растет тепловыделение, и тело пытается охладиться из-за усиленного потоотделения.

Впрочем, ни один дерматологический симптом сам по себе не является диагнозом. Подтверждать или опровергать все ваши подозрения должен только врач.

Есть 8 симптомов, на которые обязательно нужно обращать внимание. Именно они могут подсказать, что у вас есть проблемы со щитовидной железой. Учитывайте такие изменения:

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Сильная сухость кожи и ее огрубение . Из-за недостатка гормонов эпидермис теряет защитный липидный слой. Кожа шелушится, появляется чувство стянутости, а обычные кремы дают лишь кратковременный эффект. Чаще всего это заметно на локтях, коленях, кистях и голенях. Если сухость сопровождается постоянной зябкостью, утомляемостью, запорами или набором веса — это повод проверить эндокринную систему.

Бледность и холодные конечности . Из-за замедления обмена веществ организм производит меньше тепла. Руки и ноги становятся холодными, а кожа приобретает бледный оттенок. Нередко это может сопровождаться дефицитом железа.

Отечность лица и век . При гипотиреозе в подкожных тканях накапливаются вещества, задерживающие воду. Это вызывает мягкую отечность — чаще всего вокруг глаз и на лице. Иногда отеки распространяются и на другие участки тела.

Желтоватый оттенок кожи. Медленный метаболизм хуже перерабатывает бета-каротин в витамин A, поэтому каротин откладывается в тканях. Ладони, стопы и лица могут приобрести желтовато-оранжевый тон. Главный маркер: глазные белки остаются белыми.

Горячая, влажная кожа и потливость . Избыток гормонов заставляет организм работать «на повышенных оборотах». Кожа становится тонкой, горячей и постоянно влажной. Человек плохо переносит жару и потеет даже в состоянии покоя. Если это сопровождается учащенным пульсом, тремором рук, раздражительностью и похудением при хорошем аппетите — нужен визит к эндокринологу.

Зуд и внезапные высыпания . Чесаться кожа может как от пересушивания при гипотиреозе, так и из-за реакции организма на гипертиреоз. В последнем случае на теле могут появляться волдыри, которые быстро меняют локализацию. Если реакция длится более 6 недель, это может указывать на аутоиммунный процесс.

Уплотнение на голенях . Редкий, но характерный симптом аутоиммунной болезни Грейвса — претибиальная микседема. На передней стороне голеней кожа утолщается, краснеет и становится похожей на апельсиновую корку.

Выпадение волос и бровей. Когда организму не хватает гормонов, волосы становятся тусклыми и ломкими, выпадают, а также может заметно поредеть внешний край бровей. Если же гормонов много, волосы становятся очень тонкими и равномерно редеют по всей голове.

Обращайте внимание и на свои ногти. Если они начали расти очень медленно, постоянно расслаиваются и становятся ломкими, или ногтевая пластина начинает отслаиваться в целом, — обратитесь к врачу.

Сопутствующими симптомами дефицита гормонов являются:

постоянная вялость;

апатия;

ухудшение памяти;

медленный пульс;

сбои менструального цикла

Если гормонов слишком много, вы можете почувствовать следующие сопутствующие симптомы:

тревожность;

бессонница;

резкое похудение;

ощущение песка или двоения в глазах;

учащенное сердцебиение.

Поставить диагноз только по внешнему виду невозможно. Для проверки щитовидной железы назначают анализ на ТТГ, показатели свободного T3 и T4 и анализ антитела с УЗИ. Но не стоит самостоятельно идти на анализы, лучше получить сначала консультацию врача и направление только на необходимые анализы.

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Какие сладости защищают щитовидную железу и снижают холестерин

Напомним, что мармелад изготовляют путем испарения фруктовых соков или пюре с добавлением натуральных загустителей, таких как пектин или агар-агар. Благодаря этим компонентам качественное лакомство помогает снижать уровень холестерина, выводить токсины, защищать печень, нормализовать обмен веществ, поддерживать работу щитовидной железы и укреплять суставы.

В то же время, важно обращать внимание на состав продукта, поскольку промышленные производители часто используют искусственные красители, ароматизаторы и химические добавки, которые могут вызывать аллергию.

Даже натуральным мармеладом не стоит злоупотреблять, ведь из-за содержания агар-агара возможен избыток йода, а высокая концентрация сахара делает его нежелательным для больных диабетом, которым лучше выбирать специальные варианты без сахара.

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