Посмотрите на кожу у глаз: это признак может предупреждать об инфаркте и инсульте

Как желтые бляшки у глаз сигнализируют о риске инфаркта / © Credits

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Атеросклероз — накопление жировых бляшек в артериях, которые ограничивают кровоток, — является причиной большинства инфарктов и инсультов. Впрочем, эта патология часто развивается медленно и незаметно и не вызывает никаких симптомов до момента возникновения критического состояния. Как распознать сердечный приступ или инсульт по лицу?

Об этом пишет Science Alert.

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Тревожный сигнал сердечного приступа и инсульта может появиться прямо на лице

Ученые сосредоточены на поисках ранних признаков атеросклероза, которые помогли бы медикам выявлять проблему на начальных этапах.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Atherosclerosis, посвящено изучению ксантелазмы — состояния, при котором вокруг глаз появляются желтоватые бляшки. Эти образования возникают, когда клетки иммунной системы переполняются холестерином и другими жирами.

Фото: DermNet

Такое состояние часто, хотя и не всегда, связано с повышенным уровнем холестерина в крови.

Поскольку жировые скопления играют главную роль и в развитии атеросклероза, исследователи из Стэнфордского университета предположили наличие связи между этими явлениями.

«Несколько исследований подтвердили связь между ксантелазмой и повышенным риском сердечно-сосудистых событий, в то время как другие утверждают, что она может не являться независимым фактором риска, если учесть традиционные факторы риска», — пишет исследовательница Стэнфордского университета в области офтальмологии Негин Явари.

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В ходе работы ученые проанализировали медицинские данные 17925 пациентов с диагностированной ксантелазмой и аналогичного количества людей из контрольной группы. В последнюю вошли люди с пресбиопией (возрастной дальнозоркостью) — их выбрали из-за того, что они гарантированно проходили офтальмологический осмотр, который подтвердил отсутствие у них ксантелазмы.

В течение первого года наблюдений сердечный приступ перенесли 1% пациентов с ксантелазмой по сравнению с 0,35% в контрольной группе. Что касается инсультов, то эти показатели составили 0,95% против 0,3%, а для транзиторной ишемической атаки — 0,6% против 0,19%.

Несмотря на относительно низкие общие проценты, для группы пациентов с ксантелазмой риск оказался в несколько раз выше. С течением времени разрыв между показателями несколько сократился, однако через 5 и 10 лет риск для людей с ксантелазмой все равно оставался существенно выше.

Наличие желтоватых бляшек вокруг глаз — не единственный маркер, который может свидетельствовать о риске инфаркта или инсульта. Хотя сами по себе бледные, выпуклые бляшки считают безопасными, результаты исследования добавляют аргументы в пользу того, что они могут указывать на скрытые проблемы и возможные сердечно-сосудистые осложнения в будущем.

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Ученые отмечают главную опасность: большинство людей, когда замечают такие новообразования вокруг глаз, идет к дерматологу, чтобы их убрали. Однако они должны прежде всего пройти профилактический осмотр у кардиолога и сдать анализы.

Если у вас есть такие бляшки вокруг глаз, вы можете снизить риск инфаркта или инсульта, если пройдете консультацию кардиолога, заранее измените образ жизни к лучшему или начнете медикаментозную терапию высокого давления и холестерина.

Как распознать инфаркт

Напомним, инфаркт миокарда — это внезапное и угрожающее жизни состояние, при котором часть сердца теряет кровоснабжение и начинает отмирать. В Украине количество больных этим недугом ежегодно растет, а показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний остаются высокими уже десятилетиями.

Об остром состоянии свидетельствуют, в частности, сильная сжимающая боль за грудиной (продолжается более 20 минут и не проходит), одышка, тревога, слабость, головокружение, боль в шее, челюсти, руках или спине, тошнота и повышенное потоотделение.

Поскольку первые часы имеют решающее значение для сохранения жизни, важно немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков нужно снизить нагрузку на сердце и обеспечить приток кислорода: посадить или положить человека в полулежащее положение (верхняя часть тела выше нижней, ноги полусогнутые), расстегнуть одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и измерить артериальное давление.

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