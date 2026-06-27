Посмотрите на свои руки: врачи назвали неочевидный симптом крайне опасной болезни

Осложненное сгибание пальцев может свидетельствовать о скрытом диабете. / © pexels.com

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Усложненное выпрямление, боль и самопроизвольное сгибание пальцев в направлении ладони являются четкими физическими признаками нарушения углеводного обмена и хронически высокого уровня сахара в крови . Такое патологическое утолщение соединительной ткани и сухожилий часто возникает в организме еще до официальной диагностики диабета второго типа.

Об этом сообщает Egészség Kalauz.

Воздействие уровня сахара на суставы рук

Хронически высокий уровень глюкозы в крови серьезно повреждает кровеносные сосуды и постепенно изменяет упругость соединительных тканей организма. В результате этого сухожилия на руках утолщаются, воспаляются и теряют способность плавно скользить под кольцевидными связями. Именно эта физическая деформация вызывает болезненное замятие и резкое ограничение подвижности пальцев.

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Обычно такие тревожные симптомы появляются не внезапно, а начинаются с легкой утренней скованности и ощущения стягивания у основания пальцев. С прогрессированием состояния пальцы могут навсегда остаться изогнутыми до ладони, а их разгибание будет сопровождаться громким и болезненным щелчком. Специалисты отмечают, что на фоне этих двигательных проблем существенно возрастает риск ущемления нервов и развития туннельного синдрома запястья.

Профилактика и эффективное лечение

Пациентам с подобными жалобами необходимо немедленно пройти лабораторное обследование и проверить уровень сахара в крови натощак. На начальных стадиях заболевания быстрое облегчение может принести обычный отдых, фиксация шиной и местные противовоспалительные инъекции. Если же консервативная терапия не дает желаемого результата, решить проблему поможет рутинное хирургическое вмешательство по рассечению зажатых связок.

Людям с подтвержденным сахарным диабетом следует учитывать, что послеоперационное восстановление тканей и полное выздоровление будет длиться дольше. Однако развитие осложнений опорно-двигательного аппарата можно успешно предупредить благодаря правильному образу жизни, регулярным физическим упражнениям и поддержанию оптимального веса. Хорошо контролируемый уровень сахара в крови - надежная гарантия сохранения здоровья внутренних органов и полной свободы движений.

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