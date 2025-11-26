Постоянная сухость во рту: врач рассказала, о каких опасных болезнях это может сигнализировать

Сухость во рту может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем / © Unsplash

Проблема сухости во рту часто возникает из-за обезвоживания. Однако если она вас беспокоит постоянно, это может быть признаком серьезных заболеваний.

Об этом пишет Daily Mail

Британский врач Филипа Кей объяснила, что медицинское название сухости во рту — «ксеростомия». Она возникает, когда слюнные железы вырабатывают недостаточно слюны для увлажнения. Большинство людей испытывают это временно, например, когда они обезвожены, нервничают или простужены. Но у некоторых людей эта проблема может стать постоянной.

В худших случаях сухость во рту становится очень изнурительной проблемой. Она может затруднять разговоры, глотание и восприятие вкуса пищи. Кроме того, это повышает риск различных инфекций во рту.

Сухость во рту возникает, когда слюнные железы вырабатывают недостаточно слюны для увлажнения. / © Credits

Как разъяснила врач Кей, сухость во рту часто является побочным эффектом от приема лекарств. Антидепрессанты, антипсихотические и антигистаминные препараты, миорелаксанты, лекарства против недержания мочи и таблетки от высокого кровяного давления — все они могут вызывать сухость во рту.

«Пациентам, которые подозревают, что сухость во рту может быть вызвана приемом лекарств, и имеют проблемы с побочным эффектом, следует поговорить со своим семейным врачом об уменьшении дозы или возможных альтернативных методах лечения, которые они могли бы попробовать вместо этого», — отметила врач.

Врач Кей также отметила, что агрессивные методы лечения, такие как лучевая терапия и химиотерапия, могут повреждать слюнные железы.

В таких случаях сухость во рту часто проходит после завершения терапии. Тем не менее, чтобы облегчить состояние и поддерживать влажность, можно использовать специальные средства: спреи или гели, которые действуют как искусственная слюна.

Существует также ряд заболеваний, которые могут спровоцировать сухость во рту. Одним из них является синдром Шегрена, который возникает, когда иммунная система организма начинает атаковать железы, вырабатывающие слезы и слюну.

«Если семейный врач подозревает у пациента синдром Шегрена, он может направить его к ревматологу или офтальмологу, который сможет точно установить диагноз. Специалист может провести анализ крови на наличие признаков синдрома Шегрена», — рассказала Филиппа.

Она также отмечает, что вылечить синдром Шегрена невозможно, однако симптомы этой болезни можно контролировать, обычно с помощью заменителей слюны. Также существуют препараты, которые могут стимулировать железы к выработке большего количества слюны.

«Сухость во рту также может вызвать диабет, связанный с уровнем сахара в крови. Лечение основного диабета — обычно с помощью изменения диеты и, при необходимости, приема лекарств, снижающих уровень сахара в крови — также может помочь в борьбе с сухостью во рту», — отметила врач.

Болезнь Паркинсона (прогрессирующее заболевание мозга) также часто вызывает сухость во рту. Ситуация осложняется тем, что даже лекарства против этой болезни, также вызывают сухость.

«Чтобы стимулировать выработку слюны, пациентам обычно советуют жевать жевательную резинку или пастилки без сахара. Если это не помогает, в более сложных случаях для поддержания влажности могут понадобиться заменители слюны», — добавила Филипа.

