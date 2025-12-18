Постоянная усталость и ломкие ногти: 9 признак того, что вы едите мало белка

Белковые продукты дают нашему организму ключевые «строительные материалы» для восстановления клеток. / © Credits

Когда мы не получаем достаточно белка из пищи, организм начинает съедать собственные мышцы, чтобы получить необходимые аминокислоты. Даже легкий дефицит может оказать существенное влияние на самочувствие.

О главных тревожных колокольчиках рассказывает Time.

1. Вы постоянно устали

Если вы высыпаетесь, но все равно с трудом передвигаете ноги, проблема может быть в тарелке.

«Устойчивая усталость является распространенным явлением, поскольку организм не может эффективно восстанавливать клетки или регулировать энергетический обмен без достаточного количества белка», — объясняет диетология Лия Цуй.

2. Вы теряете мышцы

Это самый частый признак. Если подъем по лестнице стал тяжелее или тренировки даются сложнее, это может быть не возраст, а дефицит белка.

"Когда потребление белка падает слишком низко, ваше тело начинает разрушать мышечную ткань, чтобы собрать аминокислоты для важных процессов", - отмечает Эшли Кофф, основательница The Better Nutrition Program.

3. Вы постоянно голодны

Белок считается одним из самых сытных нутриентов, ведь он запускает выработку гормонов, сигнализирующих мозгу о насыщении. Без него даже визуально большая порция пищи может не дать продолжительного эффекта, и вы почувствуете голод уже через час после обеда.

Другая причина – нестабильный уровень сахара в крови. Когда в рационе много углеводов, но мало белка для баланса, происходят резкие скачки и падение глюкозы, что провоцирует внезапный аппетит и непреодолимое влечение к сладостям или мучному.

4. Тусклая кожа, слабые волосы и ногти

Волосы и ногти состоят из кератина и коллагена – белков. Когда ресурсов мало, организм экономит на красоте ради выживания внутренних органов.

«Самые распространенные ранние признаки низкого уровня белка включают усталость, выпадение волос и ломкость ногтей», — говорит Лия Цуй.

5. Вы чаще болеете

Белок не только строит мышцы, он также является основой антител, которые защищают организм от бактерий и вирусов. Кроме того, из белка состоят ферменты, отвечающие за заживление ран и контроль воспалений в организме.

Врач Гленн Джонс объясняет: если вы не получаете достаточное количество белка с пищей, тело начинает разрушать собственные мышцы, чтобы получить аминокислоты для поддержания иммунной системы. Как следствие – вы можете чаще болеть и значительно дольше выздоравливать даже от обычной простуды.

6. Проблемы с концентрацией

Чувство «тумана» в голове, плохая концентрация и даже смены настроения могут быть прямым следствием вашего рациона. Мозг необходимы аминокислоты для синтеза нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, которые регулируют нашу мотивацию, настроение и внимание.

Кроме того, диетологи предупреждают, что дефицит белка может мешать образованию эритроцитов, что ухудшает доставку кислорода в мозг. Поэтому ваши мысли могут казаться «медленными», терпение — быстро иссякать, а желание работать — исчезать.

7. Медленное восстановление после спорта

Во время тренировок в мышечных волокнах образуются микроразрывы, и именно белок предоставляет строительные материалы для их восстановления. Если же крепатура не проходит на днях, это верный признак того, что организму просто нечем ремонтировать поврежденные ткани.

Врач Габриэль Лайон отмечает, что без достаточного количества аминокислот эффективное восстановление невозможно. Вы можете заметить, что тренировки даются труднее, вы чувствуете себя слабее, а ваш прогресс остановился, даже если вы усердно работаете в зале.

8. Отеки

В более серьезных случаях дефицит белка нарушает баланс жидкости в организме, поскольку помогает поддерживать правильное давление в кровеносных сосудах. Это приводит к отекам, которые чаще всего появляются на лице, руках или ногах.

Когда белка недостаточно, тело перенаправляет аминокислоты в поддержку работы жизненно важных органов и жертвует баланс жидкости. Часто такие отеки становятся более заметными в конце дня или после длительного сиденья.

9. Вы теряете вес «неправильно»

Если вы видите меньшую цифру на весах, но при этом чувствуете себя слабыми, вялыми и мягкими на ощупь, вероятно, вы теряете мышцы, а не жир. Когда белка не хватает, организм вынужден сжигать свою мышечную ткань, чтобы обеспечить аминокислотами жизненно важные процессы.

Это опасная тенденция, ведь потеря мышц приводит к замедлению метаболизма, поскольку именно мышечная ткань помогает сжигать больше калорий в покое. Поэтому внезапное похудение, сопровождающееся усталостью, должно стать красным флажком.

Сколько белка нужно есть?

Среднестатистическому взрослому человеку требуется около 1 г белка на килограмм веса в день.

Для лучшего здоровья и поддержания мышц эксперты советуют 1,2–2,0 грамма . Для человека весом 68 кг это примерно 80-135 г в день.

Врач Габриэль Лайон советует употреблять 15–30 г белка во время каждого приема пищи.

Напомним, врач-нутрициолог Тим Спектор поделился с CNN советами по поводу того, как увеличить содержание белка в рационе , не теряя разнообразия пищи и обеспечивая организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами.