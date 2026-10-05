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Постоянная усталость и сильная тяга к соленому: эти симптомы могут указывать на редкую болезнь
Специалисты объяснили, о чем может свидетельствовать постоянная усталость и тяга «на соленое».
Постоянная усталость, головокружение при вставании, беспричинное похудение и необычно сильная тяга к соленым продуктам могут показаться обычными симптомами. Однако их сочетание иногда может свидетельствовать о редком гормональном заболевании — болезни Аддисона.
Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.
Что известно о заболевании
Болезнь Аддисона или первичная надпочечниковая недостаточность возникает, когда надпочечники не производят достаточного количества жизненно важных гормонов, в частности кортизола и часто альдостерона.
Заболевание обычно развивается постепенно – в течение нескольких месяцев. Поэтому человек может списывать ухудшение самочувствия на стресс, недосыпание или переутомление.
Одним из первых признаков может быть выраженная слабость и постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Также могут возникать мышечная слабость, спазмы и боли в теле.
Еще один характерный симптом – сильная тяга к соленому. Из-за недостатка альдостерона организм может терять больше натрия, что и провоцирует необычное желание есть соленые продукты.
На болезнь также могут указывать низкое АД и головокружение после перехода из положения сидя или лежа в вертикальное. В некоторых случаях это сопровождается слабостью, потемнением в глазах или обмороком.
Среди других возможных симптомов – непреднамеренное похудение, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея и боль в животе. У некоторых людей может заметно потемнеть кожа, в частности в области шрамов и отдельных складок.
Чаще причиной болезни Аддисона является аутоиммунный процесс, когда иммунная система атакует ткани надпочечников. Реже заболевания могут вызвать инфекции, кровоизлияния в надпочечники, опухоли, генетические нарушения или некоторые лекарственные препараты.
Для диагноза врачи могут назначить анализы на уровень натрия, калия, кортизола и АКТГ. Также применяют специальные тесты, в частности, пробу со стимуляцией АКТГ.
Болезнь Аддисона требует длительного, обычно пожизненного, заместительного гормонального лечения. При правильном лечении гормональный дефицит можно компенсировать.
В то же время, без терапии заболевание может привести к опасному осложнению — аддисоническому кризису. Он может возникнуть, в частности, на фоне инфекции, травмы или другого сильного физического стресса и нуждается в неотложной медицинской помощи.
В то же время, сама по себе усталость, периодическое головокружение или желание съесть что-то соленое не означают наличия болезни Аддисона. Поводом обратиться к врачу прежде всего длительное сочетание нескольких необычных симптомов — особенно беспричинного похудения, низкого давления, сильной слабости и стойкой тяги к соленому.
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