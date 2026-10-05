Постоянная усталость и сильная тяга к соленому: эти симптомы могут указывать на редкую болезнь

Усталость / © pexels.com

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Постоянная усталость, головокружение при вставании, беспричинное похудение и необычно сильная тяга к соленым продуктам могут показаться обычными симптомами. Однако их сочетание иногда может свидетельствовать о редком гормональном заболевании — болезни Аддисона.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Что известно о заболевании

Болезнь Аддисона или первичная надпочечниковая недостаточность возникает, когда надпочечники не производят достаточного количества жизненно важных гормонов, в частности кортизола и часто альдостерона.

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Заболевание обычно развивается постепенно – в течение нескольких месяцев. Поэтому человек может списывать ухудшение самочувствия на стресс, недосыпание или переутомление.

Одним из первых признаков может быть выраженная слабость и постоянная усталость, которая не проходит даже после отдыха. Также могут возникать мышечная слабость, спазмы и боли в теле.

Еще один характерный симптом – сильная тяга к соленому. Из-за недостатка альдостерона организм может терять больше натрия, что и провоцирует необычное желание есть соленые продукты.

На болезнь также могут указывать низкое АД и головокружение после перехода из положения сидя или лежа в вертикальное. В некоторых случаях это сопровождается слабостью, потемнением в глазах или обмороком.

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Среди других возможных симптомов – непреднамеренное похудение, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея и боль в животе. У некоторых людей может заметно потемнеть кожа, в частности в области шрамов и отдельных складок.

Чаще причиной болезни Аддисона является аутоиммунный процесс, когда иммунная система атакует ткани надпочечников. Реже заболевания могут вызвать инфекции, кровоизлияния в надпочечники, опухоли, генетические нарушения или некоторые лекарственные препараты.

Для диагноза врачи могут назначить анализы на уровень натрия, калия, кортизола и АКТГ. Также применяют специальные тесты, в частности, пробу со стимуляцией АКТГ.

Болезнь Аддисона требует длительного, обычно пожизненного, заместительного гормонального лечения. При правильном лечении гормональный дефицит можно компенсировать.

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В то же время, без терапии заболевание может привести к опасному осложнению — аддисоническому кризису. Он может возникнуть, в частности, на фоне инфекции, травмы или другого сильного физического стресса и нуждается в неотложной медицинской помощи.

В то же время, сама по себе усталость, периодическое головокружение или желание съесть что-то соленое не означают наличия болезни Аддисона. Поводом обратиться к врачу прежде всего длительное сочетание нескольких необычных симптомов — особенно беспричинного похудения, низкого давления, сильной слабости и стойкой тяги к соленому.

Ранее мы писали о британке, которая годами считала головную боль и укачивание обычными симптомами , однако после обморока и госпитализации врачи обнаружили у нее эпилептический приступ и редкую мальформацию Киари. Это врожденная или приобретенная особенность строения, при котором часть мозжечка смещается к спинномозговому каналу, что может влиять на циркуляцию спинномозговой жидкости. Среди возможных симптомов - головная боль, особенно во время кашля или чихания, головокружение, нарушение равновесия, онемение конечностей и проблемы со зрением. В то же время сама мальформация не всегда нуждается в лечении — тактика зависит от симптомов и результатов обследований.

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