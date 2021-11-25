Постоянная усталость и стук в пальцах: симптомы рака легких, которые люди игнорируют

Наблюдайте за самочувствием и сигналами организма, какими бы минимальными они ни были.
Рак легких – один из самых распространенных и агрессивных видов онкологии. На ранних стадиях этот вид рака чаще всего протекает бессимптомно, но именно на начальных стадиях лечения наиболее эффективен. Главными симптомами рака являются одышка, боль в груди, длительный кашель (более трех недель), который может сопровождаться кровохарканьем.
Но есть и менее очевидные симптомы, пишет издание express.co.uk.
Врачи говорят, что если опухоль расположена в верхней части легкого, это может оказывать давление на нервы и идущие в руку кровеносные сосуды, вызывая боль и слабость в конечности.
Более ранний признак, который бывает трудно обнаружить, – это стук в пальцах, когда кончики пальцев наполняются кровью из-за недостатка кислорода.
Иногда опухоль может давить, препятствуя току крови к голове, что приводит к отеку.
Кроме того, раку легких присущи и другие общие признаки развития онкологии – постоянная усталость, потеря веса.
Самые распространенные симптомы рака легких
- кашель, который не исчезает и ухудшается
- отхаркивание кровью или мокротой красно-коричневого цвета
- боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле или смехе
- хрипы
- потеря веса и аппетита
- одышка
- постоянное чувство усталости или слабость
- инфекции, в частности бронхит и пневмония, не проходят или повторяются
ПРИЧИНЫ РАКА ЛЕГКИХ
Чаще всего от рака легких умирают курильщики. Курение в несколько раз повышает риск рака легких. Чем дольше и чаще вы курите, тем выше риск. Не только сигареты, но и сигары и трубки вызывают рак легких. Пассивные курильщики также попадают в зону риска.
Рак легких могут спровоцировать загрязненный воздух и окружающая среда. В частности, причиной рака может стать радон – газ, не имеющий запаха и цвета и выделяющийся в результате распада урана в почве, и асбест – группа минералов, которые используют для производства огнеупорных, изоляционных и кислотоупорных материалов. Именно асбестосодержащая пыль является канцерогенной и вызывает, в частности, рак легких.
Не так давно британский врач Росс Перри рассказал, что маленькие красные шишки на коже, которые можно спутать с комариными укусами, могут оказаться симптомами рака. Среди других симптомов болезни врач назвал появление без причины растущих шрамов, высыпания на глазном возрасте, темные пятна под ногтями, а также появление белых участков кожи на голове и шее.
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