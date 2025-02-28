Постоянно хочется есть и плохое настроение: какие еще признаки того, что организму не хватает белка

Врачи назвали несколько основных признаков, свидетельствующих о нехватке белка в организме.

По каким признакам распознать, что организму не хватает белка: в каких продуктах содержится больше всего

Отеки. Как пишет ресурс newsyou.info, из-за недостатка белка в организме нарушается водно-солевой баланс, поэтому возникают отеки на теле. Чаще они появляются на животе и руках, а также на щиколотках и ступнях.

Как пишет ресурс newsyou.info, из-за недостатка белка в организме нарушается водно-солевой баланс, поэтому возникают отеки на теле. Чаще они появляются на животе и руках, а также на щиколотках и ступнях. Чувство голода. Чтобы чувствовать себя сытыми, нужно есть пищу, в которой содержится белок, потому что именно он насыщает организм за счет длительного процесса усвоения. Если этого соединения не хватает, человек чувствует себя постоянно голодным.

Чтобы чувствовать себя сытыми, нужно есть пищу, в которой содержится белок, потому что именно он насыщает организм за счет длительного процесса усвоения. Если этого соединения не хватает, человек чувствует себя постоянно голодным. Плохое настроение. Мозг передает информацию между клетками с помощью нейротрансмиттеров – аминокислотных соединений, из которых состоит белок. Если белковых соединений не хватает, в работе мозга возникают нарушения, выражающиеся черег плохое настроения, угнетенное состояние и даже агрессию.

Мозг передает информацию между клетками с помощью нейротрансмиттеров – аминокислотных соединений, из которых состоит белок. Если белковых соединений не хватает, в работе мозга возникают нарушения, выражающиеся черег плохое настроения, угнетенное состояние и даже агрессию. Ломкость волос и ногтей. Коллаген, эластин и кератин – это белковые соединения, от количества которых зависит эластичность кожи, крепкость ногтей и волос. Если в организме не хватает этих видов белка, волосы теряют свою прочность, начинают выпадать и сечься, становятся тусклыми и неживими. А ногти начинают отслаиваться и становятся ломкими.

Коллаген, эластин и кератин – это белковые соединения, от количества которых зависит эластичность кожи, крепкость ногтей и волос. Если в организме не хватает этих видов белка, волосы теряют свою прочность, начинают выпадать и сечься, становятся тусклыми и неживими. А ногти начинают отслаиваться и становятся ломкими. Медленное заживление порезов и ран. При недостатке белка заживление ран и порезов происходит медленнее, потому что он является строительным материалом для клеток кожи, крови и мышечной ткани.

При недостатке белка заживление ран и порезов происходит медленнее, потому что он является строительным материалом для клеток кожи, крови и мышечной ткани. Частые простуды. Белок также участвует в процессах построения клеток иммунной системы. Если его не хватает, замедляется синтез интерферона – активных белковых соединений, противодействующих вирусным заболеваниям.

Чтобы восполнить дефицит белка в организме, врачи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием этого соединения. Больше всего его содержится в свинине, говядине, молочных продуктах, морепродуктах, бобовых, кураге и грибах.

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