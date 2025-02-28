Постоянно хочется есть и плохое настроение: какие еще признаки того, что организму не хватает белка

Врачи назвали несколько основных признаков, свидетельствующих о нехватке белка в организме.
По каким признакам распознать, что организму не хватает белка: в каких продуктах содержится больше всего
- Отеки. Как пишет ресурс newsyou.info, из-за недостатка белка в организме нарушается водно-солевой баланс, поэтому возникают отеки на теле. Чаще они появляются на животе и руках, а также на щиколотках и ступнях.
- Чувство голода. Чтобы чувствовать себя сытыми, нужно есть пищу, в которой содержится белок, потому что именно он насыщает организм за счет длительного процесса усвоения. Если этого соединения не хватает, человек чувствует себя постоянно голодным.
- Плохое настроение. Мозг передает информацию между клетками с помощью нейротрансмиттеров – аминокислотных соединений, из которых состоит белок. Если белковых соединений не хватает, в работе мозга возникают нарушения, выражающиеся черег плохое настроения, угнетенное состояние и даже агрессию.
- Ломкость волос и ногтей. Коллаген, эластин и кератин – это белковые соединения, от количества которых зависит эластичность кожи, крепкость ногтей и волос. Если в организме не хватает этих видов белка, волосы теряют свою прочность, начинают выпадать и сечься, становятся тусклыми и неживими. А ногти начинают отслаиваться и становятся ломкими.
- Медленное заживление порезов и ран. При недостатке белка заживление ран и порезов происходит медленнее, потому что он является строительным материалом для клеток кожи, крови и мышечной ткани.
- Частые простуды. Белок также участвует в процессах построения клеток иммунной системы. Если его не хватает, замедляется синтез интерферона – активных белковых соединений, противодействующих вирусным заболеваниям.
Чтобы восполнить дефицит белка в организме, врачи рекомендуют употреблять продукты с высоким содержанием этого соединения. Больше всего его содержится в свинине, говядине, молочных продуктах, морепродуктах, бобовых, кураге и грибах.
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