Постоянно клонит в сон после обеда: врачи объяснили, когда обычная усталость становится опасным симптомом

Непреодолимая дневная сонливость может свидетельствовать о трех скрытых болезнях.

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В современном мире многие люди каждый день сталкиваются с непреодолимым желанием заснуть прямо на рабочем месте в послеобеденное время. Это явление часто возникает из-за естественных биоритмов человека, однако иногда оно свидетельствует о наличии серьезных заболеваний .

О неожиданных причинах дневной усталости и способах ее преодоления пишет Egeszsegkalauz.

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Природные биоритмы и питание

Снижение бодрости во второй половине дня часто абсолютно нормальной реакцией нашего организма. Внутренние биологические часы диктуют свои правила и вызывают естественный спад энергии. Поэтому даже после полноценного ночного отдыха вы можете ощущать легкую усталость.

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В то же время сытный обед способен значительно усугубить ситуацию. Если вы пропустили завтрак и съели слишком большую порцию днем, резкие колебания уровня сахара в крови заставят вас чувствовать себя истощенными. Сладости и энергетики дают кратковременный эффект, после которого наступает еще большая слабость.

Болезни вызывающие дневную усталость

Если вы спите достаточно, но все равно едва держите глаза открытыми, проблема может скрываться в дефиците витаминов . В частности, недостаток железа, витамина В12 или фолиевой кислоты приводит к развитию опасной анемии . Поэтому организм не может вырабатывать достаточно гемоглобина, провоцирующего одышку.

Еще одной распространенной причиной постоянной усталости является снижение функции щитовидной железы . Когда она не производит достаточное количество гормонов, обмен веществ существенно замедляется. Также дневная сонливость может быть одним из симптомов развития сахарного диабета , особенно если она сопровождается сильной жаждой.

Воздействие образа жизни на энергию

Парадоксально, но нехватка физической активности делает нас еще более уставшими. Вместо того, чтобы пить очередную чашку кофе за рабочим столом, лучше выйти на короткую прогулку. Смена обстановки и легкое движение помогут быстрее вернуть концентрацию.

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Хронический стресс и постоянная тревожность извлекают из нас последние силы. Они ухудшают качество ночного сна, создавая замкнутый круг ежедневного истощения. Некоторые медикаменты против аллергии или антидепрессанты обладают сонливостью среди своих побочных эффектов.

Эксперты советуют не игнорировать тревожные сигналы организма и обращаться за медицинской помощью.

«Если сильная дневная сонливость мешает вам работать, управлять автомобилем или сопровождается болью в груди, обязательно пройдите медицинское обследование», — подчеркивают специалисты.

Напомним, многие тянутся к кофе едва ли не сразу после будильника, но спешить с первой чашкой необязательно . Эксперты объяснили, когда кофеин может быть более подходящим для бодрости.

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