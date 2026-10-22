Постоянно сохнет во рту: какие болезни могут скрываться за этим неприятным симптомом

Сухость во рту может быть симптомом диабета / © Фото из открытых источников

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Проснуться утром с ощущением, будто во рту пересохшая пустыня, — ситуация, знакомая многим. Иногда достаточно выпить воды, чтобы неприятное чувство исчезло. Но бывает и иначе: хочется пить постоянно, язык будто прилипает к небу, а еду становится труднее жевать и глотать. Если такой симптом повторяется регулярно, следует выяснить причину.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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Почему во рту пересыхает даже после стакана воды

Слюна нужна не только для того, чтобы во рту не было сухо. Она помогает пережевывать пищу, проглатывать, чувствовать вкусы и защищает зубы от повреждения. Когда ее становится недостаточно, могут появиться неприятный запах изо рта, жжение, трещины на губах и проблемы с зубами.

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Самая очевидная причина сухости — нехватка жидкости. Такое случается, если человек мало пьет, сильно потеет или теряет много воды из-за рвоты или диарея. Обычно в этом случае помогает восстановление водного баланса.

Но если сухость не исчезает даже при достаточном питьевом режиме, дело может быть в другом.

Храп, стресс и лекарства: что еще пересушивает рот

Если рот особенно сух именно утром, стоит обратить внимание на то, как вы спите. Через заложенный нос человек может дышать ртом, а воздух постепенно высушивает слизистую. Подобное случается во время храпа. Если к этому прибавляются громкий храп, паузы в дыхании во сне и сильная сонливость днем, причиной может быть апноэ сна — расстройство, при котором дыхание периодически прерывается.

Еще один неочевидный виновник — лекарство. Сухость во рту может вызывать некоторые антидепрессанты, препараты от аллергии, мочегонные средства и лекарства для контроля АД. Если симптом возник после начала лечения или изменения дозировки, следует обсудить это с врачом. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя.

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А иногда рот пересыхает перед важным разговором, собеседованием или публичным выступлением. Стресс оказывает влияние на работу нервной системы, из-за чего слюны может выделяться меньше. Такое чувство обычно проходит, когда человек успокаивается.

Курение и алкоголь могут усиливать сухость. А если проблема возникает после кофе, следует понаблюдать за собственной реакцией: чувствительность кофеина у людей различается.

Когда сухость во рту может быть признаком болезни

Иногда организм сигнализирует о проблеме не болью, а симптомом, который легко списать на усталость или нехватку воды. Один из возможных примеров — сахарный диабет. Когда уровень сахара в крови длительно остается высоким, человек может чаще ходить в туалет и терять больше жидкости. В результате появляются сильная жажда и сухость во рту.

Особо следует обратить внимание на сочетание нескольких признаков: постоянную жажду, частое мочеиспускание, усталость, затуманивание зрения или похудение без очевидной причины. Сами по себе эти симптомы не подтверждают диабет, но это повод обратиться к врачу и проверить уровень глюкозы.

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Есть и менее известная возможная причина — синдром Шегрена. Это заболевание, при котором иммунная система повреждает железы, производящие слюну и слезы. Поэтому человек может одновременно чувствовать сухость во рту и глазах, жаловаться на усталость и боль в суставах. Однако такие симптомы могут возникать и по другим причинам, поэтому диагноз устанавливает врач.

В редких случаях сухость связана с нарушением работы слюнных желез, воспалением или последствиями лечения, в частности, лучевой терапии.

Как избавиться от сухости и когда обращаться к врачу

Если сухость возникает иногда, можно начать с простых вещей: регулярно пить воду небольшими глотками, жевать жевательную резинку без сахара и избегать курения. Некоторым помогают специальные увлажняющие гели или спреи для полости рта. Если проблема усугубляется из-за сухого воздуха в комнате, может пригодиться увлажнитель.

Не стоит пытаться стимулировать слюноотделение кислыми конфетами или напитками: при регулярном употреблении кислота повреждает зубную эмаль. Также важно тщательно чистить зубы фторсодержащей пастой, ведь недостаток слюны повышает риск кариеса.

Если сухость не проходит в течение нескольких недель, мешает говорить, есть или проглатывать или сопровождается сухостью глаз, сильной жаждой или частым мочеиспусканием, следует обратиться к врачу или стоматологу. Причину не всегда можно устранить простым стаканом воды — иногда нужно просмотреть лечение или пройти обследование.

Сигналы организма, которые не следует игнорировать — последние новости

Сильная жажда и частые походы в туалет могут показаться обычными бытовыми неудобствами. Однако если они сочетаются с постоянной усталостью или непонятными изменениями веса, следует проверить уровень сахара в крови. Некоторые привычки могут незаметно повышать риск диабета — в частности, малоподвижность и несбалансированное питание.

Иногда причина утренней сухости во рту кроется не в питьевом режиме, а в том, что человек плохо дышит во время сна. Громкий храп, ночные пробуждения и усталость даже после длительного отдыха могут указывать на нарушение дыхания во сне. Но эти симптомы люди часто списывают на переутомление.

Еще один признак, заслуживающий внимания, — необычное изменение запаха мочи. Обычно она связана с пищей, напитками или нехваткой жидкости, но иногда может сопровождаться другими симптомами, требующими обследования. В частности, сильная жажда и частое мочеиспускание вместе со сладковатым или фруктовым запахом могут являться признаками диабета.

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