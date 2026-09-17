Постоянно заложена одна ноздря: почему это не всегда аллергия

Заложенный нос / © pixabay.com

Реклама

Заложенность носа — распространенный симптом простуды, гриппа, синусита или аллергии. Однако обычно в таких случаях могут быть заложены обе ноздри, хотя и в разной степени. Другая ситуация, когда человеку долгое время тяжело дышать именно из-за одной и той же ноздри. Тогда причиной может быть физическое препятствие, сужающее носовой проход.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

Реклама

Искривленная носовая перегородка

Одной из наиболее распространенных причин постоянной односторонней заложенности является искривление носовой перегородки. Она разделяет носовую полость на две части. Если перегородка смещена в одну сторону, соответствующий носовой ход может стать уже, из-за чего воздуху труднее проходить.

Реклама

Само по себе искажение не всегда является проблемой. У многих людей носовая перегородка имеет определенную асимметрию, но это не влияет на дыхание. Лечение требуется преимущественно тогда, когда изменения вызывают выраженные симптомы.

Кроме постоянной заложенности одной ноздри, могут возникать носовые кровотечения, храп, шумное дыхание во сне, повторные проблемы с пазухами, боль или давление в лице и головная боль.

Искривление может быть врожденным или после травмы носа. С возрастом структура носа также может изменяться, поэтому существующая ранее проблема становится более заметной.

Аллергия может усугубить проблему

Искривление перегородки и аллергия могут существовать одновременно. Если носовые ходы уже сужены, отек слизистой во время аллергии или простуды может осложнить прохождение воздуха.

Реклама

Противоаллергическое лечение способно уменьшить отек слизистой и облегчить дыхание. Однако оно не изменяет положения самой носовой перегородки.

Причиной могут быть полипы

Еще один возможный фактор — носовые полипы. Это мягкие, обычно безболезненные и нераковые образования слизистой носа или пазух.

Небольшие полипы могут не вызывать никаких симптомов. Большие или многочисленные образования способны перекрывать носовые проходы.

В таком случае, кроме заложенности, могут появиться:

Реклама

насморк и выделение из носа;

слизь, стекающая по задней стенке горла;

снижение или потеря обоняния;

ухудшение вкуса;

давление или боль в области лица;

головные боли;

храп.

Полипы часто связаны с продолжительным воспалением носа и пазух. Они могут возникать, в частности, у людей с аллергией или астмой.

Не исключен и хронический синусит

Длительную заложенность также может вызвать хронический синусит — состояние, при котором воспаление в носу и околоносовых пазухах длится не менее 12 недель.

Из-за отека тканей нарушается отток слизи, а дышать через нос становится сложнее. Хронический синусит может сопровождаться давлением или болями в области лица и другими симптомами.

В некоторых случаях сразу несколько факторов могут оказывать влияние на дыхание: например, искривленная перегородка может сочетаться с воспалением слизистой или полипами.

Заложенность бывает и без аллергии

Не каждый насморк или отек слизистой является проявлением аллергической реакции. Существует так называемый неаллергический ринит — состояние, при котором слизистая носа раздражается и набухает без аллергена.

Симптомы могут усиливаться через табачный дым, парфюмерию, пыль, химические вещества, выхлопные газы и другие раздражители. На состояние слизистой могут влиять гормональные изменения и некоторые хронические заболевания.

Впрочем, при неаллергическом рините чаще могут быть вовлечены оба носовых прохода. Если же постоянно заблокирована только одна ноздря, следует исключить механическую причину.

У детей причиной может быть посторонний предмет

Односторонняя заложенность носа у ребенка требует особого внимания. Иногда причиной становится инородное тело, которое ребенок мог случайно поместить в нос.

Если предмет находится глубоко, не стоит пытаться достать его самостоятельно с помощью пинцета или других инструментов. В такой ситуации требуется осмотр медицинского работника.

Реже постоянную одностороннюю заложенность могут вызывать другие образования, которые перекрывают носовой проход. Это не означает, что за симптомом обязательно стоит серьезное заболевание, однако продолжительную проблему не следует оставлять без внимания.

Как определить причину

Врач может осмотреть носовую полость с помощью специального освещения и инструментов. При необходимости проводят более детальное обследование.

В ходе консультации важно сообщить, как давно продолжается проблема, заложена ли одна или обе ноздри, были ли травмы носа, носовые кровотечения, храп, частые синуситы или изменения обоняния.

Лечение зависит от причины. Если проблема вызывает аллергию или воспаление, врач может назначить соответствующие препараты или назальный спрей. Но медикаменты не способны выпрямить искривленную носовую перегородку.

Если именно анатомическая особенность мешает дыханию, одним из вариантов лечения является септопластика. При наличии полипов также может применяться медикаментозное лечение, а в отдельных случаях — хирургическое удаление.

Когда нужно обратиться к врачу

Обратиться к специалисту следует, если одна ноздря постоянно остается заложенной и симптом не проходит, особенно несмотря на лечение.

Не стоит откладывать обследование, если к заложенности прилагаются:

частые носовые кровотечения;

длительная потеря или заметное ухудшение обоняния;

повторные проблемы с пазухами;

боль или давление в области лица;

кровянистые выделения из носа;

высокая температура;

желтые или зеленые выделения вместе с температурой или болью в лице.

При сильной головной боли, отеке или покраснении вокруг глаз, нарушениях зрения, двойном видении, отеке лба, спутанности сознания или скованности шеи требуется неотложная медицинская помощь.

Таким образом, постоянно заложена одна ноздря не обязательно свидетельствует об аллергии и не означает автоматически наличие серьезной болезни. Однако если проблема продолжалась, повторяется или сопровождается другими симптомами, лучше выяснить причину, а не просто месяцами использовать противоаллергические средства.

Ранее эксперты рассказали, что может помочь при заложенном носу. Среди вариантов: промывание носа физраствором, увлажнение воздуха, достаточное питье, теплый душ или пар, теплые напитки, сон с поднятым изголовьем, небулайзер с 0,9% физраствором, теплый компресс, массаж участка переносицы и скул может помочь при ощущении давления в пазухе. Рацион с продуктами, богатыми витамином С, авторы также относят к способам поддержания организма во время простуды. В то же время сосудосуживающими каплями не следует злоупотреблять, поскольку длительное применение может повлечь за собой «эффект отскока» — усиление заложенности после прекращения использования. Важно: эфирные масла и паровые ингаляции не универсально безопасны, особенно для детей. Если заложенность длится несколько дней, усиливается или сопровождается температурой, сильной головной болью или гнойными выделениями, требуется консультация врача.

Новости партнеров

Новости партнеров