Постоянное чувство холода может быть симптомом серьезных болезней: на что обратить внимание

Вам холодно даже в тепле: какие заболевания могут быть причиной этого

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Постоянное ощущение холода, из-за которого человеку хочется сильнее отапливать помещение, иногда может быть связано не только с личными предпочтениями. По словам врача Ранджа Сингха, чрезмерная чувствительность к низкой температуре может сопровождать ряд заболеваний.

Об этом доктор Рандж Сингх рассказал в эфире программы BBC Morning Live, сообщает издание Mirror.

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По его словам, в помещениях, которыми люди регулярно пользуются, рекомендуется поддерживать температуру не ниже 18 °C. Для большинства людей комфортной температурой считается примерно 18–21 °C. В то же время пожилым людям, младенцам и маленьким детям, людям с ограниченной подвижностью или некоторыми хроническими заболеваниями может потребоваться более тёплое помещение.

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Врач также предупредил, что длительное пребывание на холоде может оказывать влияние на организм. При низкой температуре кровеносные сосуды сужаются, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее. Кроме того, при сильном переохлаждении кровь может становиться гуще, что увеличивает склонность к образованию тромбов. Именно с этим, по его словам, связан рост числа инфарктов и инсультов в холодные месяцы.

Холод сам по себе не вызывает простуду или грипп, ведь причиной этих заболеваний являются вирусы. Однако длительное воздействие низкой температуры может ослаблять защитные механизмы организма и пересушивать слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей. Зимой люди также чаще находятся вместе в закрытых помещениях, что способствует распространению вирусов.

В то же время доктор Сингх посоветовал обратить внимание на ситуацию, когда человек постоянно мерзнет без видимой причины. Такое ощущение может сопровождать диабет, поскольку это заболевание способно влиять на нервы и кровообращение, особенно в руках и ногах.

Еще одной возможной причиной является анемия. Если организм не получает достаточно кислорода из-за недостатка или низкой эффективности эритроцитов, кровь в первую очередь направляется к жизненно важным органам. Из-за этого руки и ноги могут оставаться холодными.

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Повышенная чувствительность к холоду также может возникать из-за недостаточной работы щитовидной железы. Её гормоны участвуют в регуляции обмена веществ и терморегуляции, поэтому их недостаток может влиять на способность организма поддерживать нормальную температуру.

Среди других возможных причин врач назвал нарушение кровообращения и синдром Рейно. При этом состоянии сосуды в пальцах рук или ног спазмируются, из-за чего конечности становятся холодными и могут менять цвет. После восстановления кровотока они иногда краснеют и пульсируют.

Напомним, ранее мы рассказывали, имеет ли значение температура воды, которую мы пьем, и действительно ли холодная вода может быть вредной.

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