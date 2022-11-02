Посттравматическое стрессовое расстройство: что не стоит делать, если у вашего близкого человека ПТСР

Жить с ПТСР достаточно сложно – никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы.
В большинстве случаев посттравматическое стрессовое расстройство запускают внутренние и внешние факторы, называемые триггерами.
Специалисты Минздрава дали советы по уменьшению риска влияния триггеров.
Триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, до примера, определенные слова, звуки, локации и т.д.", – объясняют специалисты.
Как избежать стрессового расстройства
- не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;
- ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности;
- избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.п.);
- не создавайте громких звуков;
- сведите к минимуму неожиданности;
- не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.
Чего не стоит делать, если у человека ПТСР
- Просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию.
- Обесценивать пережитый опыт.
- Героизировать.
- Требовать (или просить) чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей.
- Обвинять и упрекать ее в том, как именно она может реагировать и проявляет эмоции.
- Поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов.
- Говорите, что вы знаете и понимаете, что она чувствует.
- Говорить, что ей удалось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми.
- Говорить, что пора прекратить себя вести, как на войне.
- Говорить, что время лечит.
- Резко менять планы.
Как поддержать человека с ПТСР
- Позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела.
- Помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки.
- Предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, бережными, осторожными.
- Не обесценивайте и не будьте слишком требовательными.
- Когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно.
- Делайте вместе обычные рутинные дела.
- Говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено.
- Избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении.
- Если состояние человека очень тяжелое не оставляйте его в одиночестве.
Ранее специалисты предоставляли информацию о том, как распознать и вылечить ПТСР и помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством.
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