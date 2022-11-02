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Посттравматическое стрессовое расстройство: что не стоит делать, если у вашего близкого человека ПТСР

Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Посттравматическое стрессовое расстройство: что не стоит делать, если у вашего близкого человека ПТСР

Фото: ТСН.ua

Жить с ПТСР достаточно сложно – никогда не знаешь, в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой форме проявятся симптомы.

В большинстве случаев посттравматическое стрессовое расстройство запускают внутренние и внешние факторы, называемые триггерами.

Специалисты Минздрава дали советы по уменьшению риска влияния триггеров.

Триггеры могут быть внутренними и внешними. Внутренние триггеры – это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения (как в момент травматического события). Внешние триггеры – это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, до примера, определенные слова, звуки, локации и т.д.", – объясняют специалисты.

Как избежать стрессового расстройства

  • не создавайте ситуаций, в которых возможно возникновение триггеров;
  • ограничивайте пребывание в местах скопления людей без надобности;
  • избегайте резких звуков, которые могут напоминать травматическое событие (музыкальные игрушки, рингтоны и т.п.);
  • не создавайте громких звуков;
  • сведите к минимуму неожиданности;
  • не прикасайтесь к телу человека и не обнимайте его без разрешения.

Чего не стоит делать, если у человека ПТСР

  • Просить рассказать о травматическом опыте. Людям с ПТСР может быть сложно говорить, к тому же это может повлечь за собой ретравматизацию.
  • Обесценивать пережитый опыт.
  • Героизировать.
  • Требовать (или просить) чтобы человек овладел собой – это не в пределах его возможностей.
  • Обвинять и упрекать ее в том, как именно она может реагировать и проявляет эмоции.
  • Поддерживать избегание имеющихся психологических и физических симптомов.
  • Говорите, что вы знаете и понимаете, что она чувствует.
  • Говорить, что ей удалось выжить – люди, пережившие травматические события, часто не чувствуют себя счастливыми.
  • Говорить, что пора прекратить себя вести, как на войне.
  • Говорить, что время лечит.
  • Резко менять планы.

Как поддержать человека с ПТСР

  • Позаботьтесь о ее базовых потребностях: приготовьте поесть, возьмите на себя другие бытовые дела.
  • Помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки.
  • Предлагайте поддержку и тепло. Будьте взвешенными, бережными, осторожными.
  • Не обесценивайте и не будьте слишком требовательными.
  • Когда человек решится говорить, может случиться, что он захочет говорить о травматическом событии снова и снова. Дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно.
  • Делайте вместе обычные рутинные дела.
  • Говорите о будущем и стройте общие планы. Это может помочь противостоять распространенному мнению людей с ПТСР, что их будущее обречено.
  • Избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении.
  • Если состояние человека очень тяжелое не оставляйте его в одиночестве.

Ранее специалисты предоставляли информацию о том, как распознать и вылечить ПТСР и помочь ребенку с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
174
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